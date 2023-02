Mancano ormai poche settimane alla data presunta per il parto di Aurora Ramazzotti, che tramite le sue pagine social sta condividendo con i suoi follower moltissimi momenti importanti della sua gravidanza. E certamente può contare sull’appoggio e sull’amore di chi le sta vicino: oltre ovviamente al fidanzato Goffredo Cerza, ci sono anche mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, che non vedono l’ora di diventare nonni per la prima volta. La conduttrice, in particolare, sta facendo di tutto per prepararsi al suo nuovo ruolo, e lo ha dimostrato con una dolcissima sorpresa alla figlia.

Michelle Hunziker ha infatti condiviso su Instagram un video dolcissimo, nel quale compare insieme alle due figlie minori – Sole e Celeste – mentre costruisce la culla e il fasciatoio che ha deciso di regalare ad Aurora in vista dell’arrivo del bebè. Il video è poi giunto anche sulla pagina social di Aurora Ramazzotti, che ha commentato il tutto con una serie di emoticon sorridenti. Un momento speciale, quindi, quello che unisce madre e figlia e che, come ha raccontato la stessa Hunziker a Verissimo, molto atteso da tutta la famiglia. “Aurora ha solo 19 anni in meno di me e io sto per diventare nonna del suo bambino. Non vedo l’ora, il mio cuore scoppia di gioia perché la mia casa sarà piena di bambini”, ha confessato la conduttrice a Silvia Toffanin.

L’entusiasmo di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è sembrato evidente anche durante la prima puntata di Michelle Impossibile & Friends, andata in onda il 22 febbraio. Nel corso della serata, infatti, Aurora Ramazzotti è stata protagonista di un intenso ed emozionante duetto con il padre, sulle note di un medley di brani di Lucio Battisti. Con il pancione di Aurora in bella vista, padre e figlia si sono lasciati trasportare dalla musica, facendo emozionare Michelle Hunziker fino alle lacrime. Insomma, la famiglia (ormai allargata) Ramazzotti-Hunziker non vede l’ora di accogliere il nuovo arrivato, che poterà sicuramente una grande gioia.