Ci sarà anche Cristina Scuccia nella 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo tanti rumor, che per mesi si sono rincorsi sul web ora è arrivata la conferma ufficiale sui canali social del reality. L’ex religiosa, smessi i panni da suora da pochissimo, era diventata celebre dopo la sua partecipazione, e vittoria, a The Voice nel 2014, dove aveva lasciato tutti a bocca aperta per il suo talento ed energia.

Uscita da pochissimo con il suo primo singolo, La felicità è una direzione, per il quale è stata fortemente criticata sul web, Cristina Scuccia ora sarà una dei nuovi naufraghi del programma condotto da Ilary Blasi, al via lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5. In merito alle offese ricevute sul web, dopo l’uscita del video clip del suo brano, ritenuto per tanti (troppi) utenti “troppo sexy”, specie per una donna che prima era suora, la cantante ha risposto sulle pagine di Repubblica:

Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare? A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa. Ma l’unico giudizio che m’importa è quello del Signore. E a chi parla senza conoscermi, dico: mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo tutti creature imperfette e fragili.

E, invece, in merito alla sua scelta di lasciare i voti aveva spiegato:

Durante il covid ho capito che la vita religiosa non era più il mio posto, dopo quindici anni di comunità e undici di velo sono entrata in una crisi profonda, ho anche perso mio padre, alla fine mi sono accettata. Ho chiesto aiuto a una psicologa, alle consorelle, a me stessa e a Dio. E ora sono qui, più serena.

Sulle calde spiagge delle Honduras, Cristina Scuccia non sarà certo sola, ma tra i concorrenti già confermati a farle compagnia ci saranno Fiore Argento, sorella dell’attrice Asia Argento e figlia del celebre regista horror, la modella brasiliana Helena Prestes, Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini.