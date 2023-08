Dot-dot-blend: è il beauty tip di Bella Hadid che piace a TikTok

Il mondo della moda e della bellezza è costantemente alla ricerca di nuove tendenze e segreti per ottenere un look impeccabile e luminoso. Tra le numerose celebrità che hanno contribuito a lanciare nuove tecniche beauty, Bella Hadid si distingue per la sua partecipazione attiva nel mondo glam e la sua continua ricerca di consigli da condividere con i suoi fan.

Bella Hadid e il trend di TikTok

Bella Hadid, il cui nome completo è Isabella Khair Hadid, è una rinomata modella statunitense nata il 9 ottobre 1996 a Los Angeles, California. Appartenente a una famiglia già nota nell’industria dell’intrattenimento, con sua madre Yolanda Hadid e sua sorella maggiore Gigi Hadid, Bella ha costruito la sua carriera con impegno e dedizione. Ha iniziato a lavorare nel campo della moda da adolescente e ha rapidamente conquistato le passerelle delle più importanti sfilate di moda e le copertine di prestigiose riviste.

Oltre alla sua carriera di modella, Bella Hadid è anche attiva sui social media, dove condivide il suo stile di vita e i suoi consigli di bellezza con milioni di fan in tutto il mondo. La sua influenza nel mondo glam e la sua costante ricerca di nuove tendenze la rendono una figura iconica nel panorama della moda contemporanea. È sempre al passo con le nuove tendenze e sa come catturare l’attenzione del pubblico. Sia che si tratti di sfilate di moda, eventi sul red carpet o semplici post su Instagram. Oggi, Bella Hadid è al centro di un nuovo trend di bellezza che sta spopolando su TikTok.

Il segreto di bellezza che ha catturato l’interesse di molte persone è la tecnica “dot-dot-blend” (punto-punto-sfumare). Questa tecnica è stata lanciata da Charlotte Tilbury, famosa make-up artist e fondatrice del suo omonimo brand. Grazie alla sua esperienza nel campo della bellezza, Bella Hadid ha scoperto questo rimedio di bellezza, che è diventato ormai una parte essenziale della sua routine.

Bella Hadid, il dot-dot-blend e Charlotte Tilbury

La tecnica dot-dot-blend consiste nell’utilizzare il Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand, un blush liquido facile da usare, che dona immediata luminosità al viso. Bella Hadid spiega che applica qualche goccia sulle guance “fino all’orecchio, sfumando verso l’alto per ottenere un effetto lifting ed una luminosità sana in pochi secondi”. Questo trucco semplice ma efficace è diventato virale sui social media, con molte altre celebrità, tra cui Jennifer Lopez, che hanno ammesso di esserne fan.

La collaborazione di Bella Hadid con Charlotte Tilbury è stata molto significativa. La modella è stata testimonial della nuova collezione di rossetti e si è rivelata entusiasta della varietà di colori disponibili. Bella crede che il rossetto possa trasformare il tuo umore e ama sperimentare diversi look in base al suo stato d’animo e alle occasioni.

La tecnica dot-dot-blend è un esempio perfetto di come le celebrità possano influenzare le tendenze di bellezza e come il mondo del make-up possa essere accessibile a tutti grazie alle nuove applicazioni e ai tutorial disponibili sulle piattaforme social. Per Bella Hadid, la bellezza è un modo per esprimere se stessa e per condividere con il mondo il suo stile unico.

Il beauty tip di Bella Hadid, la tecnica dot-dot-blend, sta conquistando il cuore dei fan di TikTok e di molti altri appassionati di bellezza. Grazie alla sua collaborazione con Charlotte Tilbury e alla condivisione dei suoi segreti di bellezza, Bella continua a essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che vogliono sperimentare nuovi look e sentirsi sicuri e luminosi in ogni occasione.