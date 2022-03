“Io e le mie colleghe vorremmo camminare per qualcosa”, sono queste le parole che Gigi Hadid ha affidato a un post Instagram dove spiega che nonostante la sua agenda professionale sia piena di impegni, vorrebbe che i suoi passi nelle sfilate della settimana della moda servissero a qualcosa.

La supermodella dall’inizio del 2022, infatti, è impegnata sulle passerelle delle Fashion Week di New York, Milano e Parigi: “Avere un programma prestabilito per il mese della moda ha significato che io e i miei colleghi presentiamo spesso nuove collezioni di moda durante periodi strazianti e traumatici della storia. Non abbiamo il controllo sulla maggior parte dei nostri orari di lavoro, ma vorremmo camminare ‘per’ qualcosa”.

Ecco perché, sulla scia di quanto fatto dalla modella Mica Argañaraz, musa di Chanel, anche Gigi Hadid ha deciso di donare i suoi guadagni all’Ucraina:

“Mi impegno a donare i miei guadagni degli spettacoli per aiutare coloro che soffrono a causa della guerra, oltre a continuare a sostenere coloro che vivono la stessa cosa in Palestina. I nostri occhi e il nostro cuore devono essere aperti a tutte le ingiustizie umane. Possano tutti vederci fratelli e sorelle, al di là della politica, al di là della razza, al di là della religione. Alla fine della giornata, vite innocenti pagano per i leader non bellici. LE MANI ALL’UCRAINA. GIÙ LE MANI DALLA PALESTINA. PACE. PACE. PACE”.

La modella è molto sensibile agli orrori della guerra, e si sente vicina al dolore dei cittadini ucraini, anche per via della sua storia familiare e del suo popolo, segnato anch’esso dai conflitti. Gigi Hadid è figlia di un operatore immobiliare palestinese ed è molto legata alle sue origini, come anche la sorella Bella Hadid, che ha spesso partecipato a manifestazioni per la Palestina libera.