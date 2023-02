Double Ombré French, la nailart che ti dona unghie da illusionista

Il Double Ombré French è una tecnica di nail art molto in voga nell’ultimo periodo. Si tratta di un modo originale per decorare le proprie unghie con una sofisticata illusione ombré, che fa sembrare le unghie persino più lunghe. La Double Ombré French è una tecnica per la decorazione delle unghie innovativa. che mescola due tecniche separate, ovvero quella dell’applicazione dello smalto colorato con l’effetto Ombré e la tecnica della French manicure.

Double Ombré French: la manicure che nasce fondendo due vecchie tecniche

Per realizzare la french manicure che tutti conosciamo, si dipingono le unghie con una combinazione di bianco e colori rosa pastello. Ma non tutti sanno che è stata inventata alla fine degli anni ’70 da Jeff Pink, fondatore della famosa azienda di cosmetici Orly. La tecnica consiste nel riempire la maggior parte della superficie dell’unghia con una tonalità di colore chiara e naturale, la maggior parte delle volte tendente al rosa, e poi dipingere il margine del bordo delle unghie con una tonalità di bianco. Questa tecnica è diventata popolare perché aggiunge un tocco di eleganza alle mani, facendole apparire pulite e curate.

La tecnica ombré, invece, consiste in una sfumatura di due colori di smalto in modo che si fondano l’uno con l’altro, creando un effetto a gradiente. È nata più recentemente (intorno al 2010) ed è diventata quasi immediatamente un classico. Può essere realizzata applicando due o più colori su ogni dito, iniziando con un colore più scuro verso le cuticole e sfumando gradualmente con un colore più chiaro verso l’estremità dell’unghia. La Double Ombré French sfrutta proprio questa sfumatura, realizzata però in modo orizzontale anziché verticalmente, e la unisce alla lunetta tipica della French manicure.

Come si crea la Double Ombré French

Per creare la Double Ombré French, si inizia con la base dell’unghia:

si applica uno smalto con effetto graduale su tutte le unghie, sfumandolo prerò verticalmente con la tecnica ombré. da un lato all’altro.

con la tecnica ombré. da un lato all’altro. Successivamente si passa alla parte “french”, creando una striscia sfumata verticale con lo smalto sull’estremità dell’unghia, iniziando dal lato opposto rispetto alla sfumatura realizzata sul resto dell’unghia.

C’è chi usa un pennello sottile e una striscia adesiva sul bordo delle unghie in modo da riempire correttamente le due porzioni, senza sbavature.

Infine, si aggiunge una finitura lucida, usando uno smalto trasparente o un top coat per proteggere la nail art e aiutare a farla durare più a lungo.

L’illusione della doppia sfumatura speculare fa apparire le unghie più lunghe e dà un aspetto senza dubbio originale.

La tecnica del Double ombré french offre una vasta gamma di opzioni per la personalizzazione. Le nail artist più esperte sperimentano usando un’ampia gamma di colori e provano anche a creare uno sfondo più complesso, unendo più colori. Si tratta di una nail art adatta a qualsiasi occasione e può essere personalizzata in base alle proprie preferenze. Serve sicuramente un po’ di manualità per cimentarsi personalmente nella realizzazione di questa tecnica ma, come in tutte le cose, basta soltanto un po’ di pratica per realizzarla come si deve.