E tu fai l'oralcare? I prodotti che rendono 'bella' la bocca

L’oralcare è l’insieme di pratiche e di attività volte a mantenere in buona salute e bellezza i nostri denti e le nostre gengive. Prendersi cura della propria igiene orale è fondamentale per evitare problemi come carie, mal di denti, infezioni e perdite di denti. Inoltre, avere un sorriso sano e luminoso contribuisce alla nostra autostima e al nostro benessere psicologico.

Una buona igiene orale comincia con la pulizia quotidiana dei denti. È importante lavarsi i denti almeno due volte al giorno, preferibilmente al mattino e alla sera prima di andare a dormire. Per fare questo, occorre utilizzare uno spazzolino a setole morbide e un buon dentifricio. È importante spazzolare accuratamente ogni singolo dente, sia la superficie esterna che quella interna, e passare lo spazzolino anche sulla lingua e sulle gengive.

Un altro elemento importante dell’oralcare è l’utilizzo del filo interdentale. Questo strumento, che può essere di diversi materiali e forme, serve a rimuovere i residui di cibo e di placca che si accumulano tra i denti e sotto la linea delle gengive. Gli specialisti consigliano di utilizzare il filo interdentale almeno una volta al giorno, preferibilmente dopo aver lavato i denti la sera.

Oltre alla pulizia quotidiana, è importante sottoporsi a controlli periodici dal dentista. Queste sedute possono includere la pulizia professionale dei denti, durante la quale il dentista rimuove accuratamente la placca e il tartaro che si è accumulato sui denti, e l’esecuzione di eventuali trattamenti, come otturazioni o estrazioni. È consigliabile sottoporsi a questi controlli almeno una volta all’anno, anche se in alcuni casi può essere necessario farli con maggiore frequenza.

Oralcare, le buone abitudini oltre all’igiene orale

Oltre alle pratiche di igiene quotidiana e ai controlli dal dentista, ci sono altri modi per prendersi cura della propria igiene orale. Ad esempio, è importante limitare il consumo di zuccheri e di bevande acide, che possono contribuire alla formazione di carie. Inoltre, è consigliabile evitare il fumo, che può danneggiare le gengive e aumentare il rischio di problemi dentali.

In definitiva, prendersi cura della propria igiene orale richiede un po’ di tempo e di attenzione, ma ne vale la pena per mantenere un sorriso sano e luminoso e per evitare problemi dentali. Con un po’ di impegno e di costanza, è possibile avere denti sani e gengive forti per tutta la vita.

Oralcare, quali brand e prodotti provare

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, è importante considerare le proprie esigenze e preferenze. Esistono infatti spazzolini manuali e elettrici, ognuno con caratteristiche specifiche, ma non solo. L’oralcare di ultima generazione non si ferma al classico spazzolino e dentrifricio, ma sperimenta l’utilizzo di materie prime sostenibili e sempre più green, come i dentifrici, che possono essere a base di fluoro o senza, con o senza schiuma, e così via. Ecco una serie di brand e prodotti innovativi da provare.

Waterpik offre una serie di prodotti per l’igiene orale, come gli idropulsori dentali che utilizzano un getto d’acqua per rimuovere la placca e il tartaro dai denti e dalle gengive.

Oralae utilizza materiali biodegradabili per gli spazzolini, principi attivi e packaging sostenibili.

Keeko Oral Care offre prodotti per l’oralcare sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. producoe spazzolini manuali con setole in bambù e dentifrici a base di ingredienti naturali, oltre a kit di viaggio per l’igiene orale.

vVardis si distingue per l’utilizzo di materiali naturali e di alta qualità. Offre spazzolinielettrici, filo interdentale e dentifrici a base di estratti vegetali e oli essenziali.

Piuma Oral Beauty Care si focalizza sulla bellezza estetica dei denti, oltre che sulla loro salute. Propone prodotti per l’oralcare come lo spazzolino elettrico con testine di diversi colori e il dentifricio sbiancante a base di ingredienti naturali.