Ecco i 12 prodotti di Fit.Fe By Fede, la linea skincare di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, l’amatissima campionessa italiana di nuoto, ha da poco lanciato la sua linea skincare denominata Fit.Fe By Fede in collaborazione con Alma K Cosmetics. Questa linea di prodotti per la cura della pelle è stata resa disponibile in esclusiva in tutte le profumerie Douglas a partire dal 27 settembre. Fit.Fe By Fede rappresenta un nuovo capitolo nella vita di Federica, giovane donna che incarna perfettamente il concetto di una vita attiva e sana.

I prodotti della linea skincare di Federica Pellegrini

La linea “Fit.Fe By Fede” offre una vasta gamma di prodotti, con ben 12 diverse soluzioni (6 per viso e 6 per il corpo), per soddisfare le esigenze della pelle di chi conduce uno stile di vita dinamico e attivo. La sua formulazione è basata su ingredienti di origine naturale al 90%, garantendo un approccio gentile e naturale alla cura della pelle.

Nella categoria dei prodotti per il viso, troverete tutto ciò di cui avete bisogno per mantenere la vostra pelle radiosa e fresca. Nella gamma di prodotti per il corpo, Fit.Fe By Fede offre soluzioni altrettanto efficaci per le persone con stili di vita attivi. Ecco l’elenco completo dei prodotti della linea di Federica Pellegrini:

Prodotti per il viso:

Siero Rigeneratore – un siero che stimola la rigenerazione cellulare della pelle grazie a microsfere che rilasciano vitamine attive A, E e C.

– un siero che stimola la rigenerazione cellulare della pelle grazie a microsfere che rilasciano vitamine attive A, E e C. Detergente in mousse – Ideale per pelli miste grasse, pulisce a fondo la pelle da sebo, impurità e make-up. Formulato con aloe vera e agrumi.

– Ideale per pelli miste grasse, pulisce a fondo la pelle da sebo, impurità e make-up. Formulato con aloe vera e agrumi. Esfoliante detergente viso – Rimuove le cellule morte, deterge ed idrata la pelle. Contiene estratto di pompelmo.

– Rimuove le cellule morte, deterge ed idrata la pelle. Contiene estratto di pompelmo. Idratante crema viso – Crema viso con SPF 30 a base di aloe vera e LIFT Oléoactif® per idratazione e prevenzione delle rughe.

– Crema viso con SPF 30 a base di aloe vera e LIFT Oléoactif® per idratazione e prevenzione delle rughe. Lenitivo Crema Gel Viso – Un gel che reidrata e lenisce la pelle grazie all’aloe vera e allo squalane, adatto anche per le pelli mature.

Prodotti per il corpo:

Rivitalizzante lozione corpo – Una lozione a base di arnica e olio di baobab che nutre la pelle senza ungere.

– Una lozione a base di arnica e olio di baobab che nutre la pelle senza ungere. Rinfrescante bagno doccia – Deterge e rinfresca la pelle in doccia grazie all’aloe vera e all’arnica.

– Deterge e rinfresca la pelle in doccia grazie all’aloe vera e all’arnica. Purificante Scrub Corpo – Uno scrub che rimuove impurità con delicatezza grazie a un concentrato di agrumi ed estratto di Ginko.

– Uno scrub che rimuove impurità con delicatezza grazie a un concentrato di agrumi ed estratto di Ginko. Difensivo Spray Corpo – Protezione solare SPF 50 che protegge dai raggi solari UVA e UVB con freschezza grazie all’aloe vera.

– Protezione solare SPF 50 che protegge dai raggi solari UVA e UVB con freschezza grazie all’aloe vera. Burro Nutriente Corpo – Un burro corpo con burro di Karité e arnica che ammorbidisce e rinfresca la pelle.

– Un burro corpo con burro di Karité e arnica che ammorbidisce e rinfresca la pelle. Salvifico Balsamo Corpo – Un balsamo per il corpo con eucalipto e mentolo per rinfrescare e nutrire la pelle.

Ciò che rende Fit.Fe By Fede unica è la sua formulazione dermatologicamente testata per le pelli sensibili e il supporto del Skin Defense Complex, una formula vegetale brevettata che protegge, rafforza e potenzia la barriera cutanea. Inoltre, tutti i prodotti sono cruelty-free e vegan, garantendo un’opzione etica e sostenibile per la cura della pelle.

Questa linea di skincare è stata progettata pensando alle esigenze delle donne più impegnate, quelle che affrontano stress, stanchezza e disidratazione nella loro vita quotidiana. Federica Pellegrini stessa ha dichiarato: “Volevamo creare qualcosa che aiutasse le donne a fronteggiare tre componenti fondamentali: stress, stanchezza e disidratazione”.

Il presidente di Douglas Sud Europa, Fabio Pampani, ha elogiato Federica Pellegrini, definendola una donna talentuosa che persegue i suoi obiettivi con costanza. Ha sottolineato come la sua autenticità e dedizione siano un’ispirazione per molte donne e come “Fit.Fe By Fede” rifletta perfettamente questo approccio di vita attiva e sana.

Fit.Fe By Fede è molto più di una semplice linea skincare. È un’esperienza di bellezza che abbraccia gli ideali, gli obiettivi e le emozioni di una vita attiva. Questa collaborazione tra Federica Pellegrini e Alma K Cosmetics ha tutte le caratteristiche per conquistare il cuore di molte donne, arricchendo la loro routine di bellezza con una skincare di alta qualità e un grande insegnamento: vivere una vita piena di ideali, obiettivi ed emozioni.