Federica Pellegrini, la dedica alla sua bambina in piscina: "Piccolo momento per noi"

Federica Pellegrini è in attesa per la prima volta di una bambina, frutto del suo amore con Matteo Giunta, ma non riesce a stare a lungo lontana dalla piscina, che è stata per anni il suo regno. La “Divina” ha voluto immortalare questo momento con un post su Instagram, che ha permesso agli utenti di vedere come le sue forme stiano ormai diventando sempre più evidenti.

Qui possiamo vedere l’ex nuotatrice indossare uno dei costumi che l’hanno resa iconica nel mondo col suo talento, da cui appare chiaro come manchi sempre meno al parto. A immortalare tutto potrebbe essere stato il futuro papà, che per anni è stato al suo fianco anche in veste di allenatore.

“Un piccolo momento per noi”, ha scritto lei a corredo del breve video che, come era facile immaginare, h scatenato in breve tempo un boom di like.

Tra i commenti c’è quello di un medico, che ci ha tenuto a sottolineare un aspetto importante, che potrà essere un monito importante per tante future mamme: “Eh si, ricordiamolo…. In gravidanza si può fare attività fisica e si può notare, se la donna sta bene e la gravidanza procede senza alcun problema”.

Almeno per ora né Federica Pellegrini né Matteo Giunta hanno rivelato se abbiano deciso quale nome da dare alla loro bambina, non è escluso possano fare come altri genitori e fare una scelta nel momento in cui la avranno tra le braccia (Diletta Leotta aveva sottolineato di avere fatto così quando ha dato alla luce Aria). Chissà che la bimba non possa decidere di seguire le orme materne e dedicarsi al nuoto, come aveva sottolineato la campionessa quando aveva annunciato la gravidanza, fatto avvenuto proprio il giorno in cui lei aveva perso il suo record mondiale: “Ci riprenderemo tutto quello che è nostro”, aveva detto lei.