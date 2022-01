Emily Ratajkowski continua a dettare regole di stile. La modella ha voluto mostrarci su Instagram un hairstyle romantico, che si preannuncia già tendenza del 2022. Il nuovo taglio è contraddistinto da un particolare che resiste al tempo e non passa mai di moda: la frangia.

Lunga, corta, sfilata o squadrata. L’abbiamo vista in tutte le salse, sulle chiome di centinaia di personalità di spicco nel mondo dello spettacolo. Ratajkowski ha optato per una versione voluminosa che ha completamente rivoluzionato la sua immagine.

Un nuovo look che è stato condiviso con i follower attraverso un sensuale selfie allo specchio, nel quale si è mostrata in splendida forma come sempre. A contrasto con l’outfit molto sexy, la chioma le conferisce un’aria dolce e delicata, grazia alla maxi frangia che si apre leggermente a tendina per non coprire gli occhi.

I capelli le incorniciano perfettamente il viso grazie a piccole ciocche sfilate, più corte nella parte centrale della fronte e più lunghe ai lati. La frangetta è una scelta che sottolinea lo sguardo rendendolo più intenso e la piega liscia e leggermente cotonata contribuisce a creare struttura all’acconciatura.

L’effetto finale è un look ricercato ed elegante, che si può reinterpretare in chiave rock, con una piega voluminosa e spettinata.

A completare il tutto c’è il completo di Ratajkowski che senza dubbio non passa inosservato. Il pantalone nero leggermente oversize anticipa un top argentato che cattura decisamente l’attenzione, perché lascia completamente scoperta la schiena, mentre davanti è ornato da una cascata di fili luminosi che scivolano lungo la sua silhouette.