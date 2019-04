Da tempo i beauty devices sono entrati a far parte della routine di bellezza quotidiana e il brand svedese Foreo, con la spazzola per la pulizia del viso Luna Fofo, mette a disposizione un prodotto altamente tecnologico dalle ottime prestazioni.

Cosa promette questa spazzola hi-tech per la pulizia del viso? Skincare personalizzata, analisi e tracciamento dei livelli di idratazione. Abbiamo testato il device per fornire un’opinione reale sui risultati e una recensione dettagliata che indichi esattamente le modalità di uso.

Ecco il nostro racconto sui benefici del trattamento per la pulizia del viso con intelligenza artificiale integrata.

Foreo Luna Fofo, come si usa

L’uso di Luna Fofo è semplice e intuitivo: non occorrono cavi per ricaricare o connettere il dispositivo. C’è una batteria che garantisce lunghissima durata, fino a 400 usi. Il primo step è scaricare l’app Foreo for you, disponibile gratuitamente per iPhone e Android, che consente di creare l’account e di rispondere a una serie di domande fondamentali per stabilire i parametri della salute della pelle. Subito dopo basterà aprire la confezione di Luna Fofo e tenere premuto il pulsante di accensione ON per 5 secondi (questo vi consentirà di collegare il dispositivo all’app).

A questo punto si passa all’analisi della pelle che deve essere perfettamente detersa e pulita. L’app chiederà di analizzare ogni sezione del viso con i due sensori dorati. Basta seguire le indicazioni dell’app e appoggiare Luna Fofo sul viso, prima sulla guancia destra, poi quella sinistra, quindi su fronte e infine sul naso.

Terminata la scansione del viso, l’app creerà una routine di skincare personalizzata che verrà salvata sul dispositivo. Per memorizzare la routine occorre cliccare su “fatto” e il dispositivo è pronto per iniziare la pulizia della pelle premendo sul pulsante ON.

Si applica il detergente viso su Luna Fofo o sul viso e, dopo aver inumidito il volto, si inizia la pulizia passando il dispositivo sulla pelle con movimenti circolari. Si parte sempre dalla guancia destra, si passa poi alla sinistra, alla fronte e al naso. Il cambiamento della vibrazione indica il passaggio da una zona all’altra del viso. Al termine della pulizia, Luna Fofo si spegne e si sciacqua sotto l’acqua corrente. La pulizia va effettuata due volte al giorno, mattino e sera, e la routine personale va aggiornata ogni 15 giorni.

Foreo Luna Fofo, recensione

Luna Fofo è una spazzola per la pulizia del viso che, oltre a fare un piacevolissimo massaggio sul viso, riesce a trasformare la pelle del viso con effetti quasi immediati. Il massaggio è delicato e al tempo stesso efficace. Il dispositivo è in silicone medico, antibatterico e completamente impermeabile.

È composto da due zone differenti: i punti di contatto più fini sono ideali guance e fronte, mentre quelli più spessi sono perfetti per zone con pelle più grassa, come la zona T e il mento. La routine di skincare è assolutamente personalizzata per ogni tipo di pelle perché grazie alla scansione del viso, fatta dai sensori in oro, Luna Fofo misura il livello di idratazione e l’età “reale” della pelle del viso.

Il massaggio è estremamente delicato e non provoca arrossamenti. Il consiglio è di utilizzarlo in combinazione con un ottimo detergente per il viso da applicare direttamente sul dispositivo. Seguendo questa abitudine dovrete inumidire il volto prima di passare al trattamento (che può durare anche meno di un minuto). Il test è stato effettuato con il detergente idratante di CeraVe che consente un’idratazione profonda della pelle, anche grazie alla presenza dell’acido ialuronico, e non è schiumoso.

Il risultato anche solo dopo il primo uso è sbalorditivo: pelle morbida, idratata e più luminosa. L’uso costante del dispositivo ha inoltre permesso di rilevare una diminuzione delle impurità della pelle. Va comunque precisato che il test è stato condotto per un mese su una pelle senza particolari criticità ma delicata e soggetta ad arrossamenti.

Inoltre, la corretta e costante pulizia del viso ha consentito a creme e prodotti cosmetici di esercitare meglio i loro benefici. La stesura del fondotinta risulta più agevole e uniforme. Ovviamente per poter ottenere dei buoni risultati è bene utilizzare sempre siero, crema idratante (una per il giorno e una per la notte) di ottima qualità e adatte alla propria tipologia della pelle.

Il device è inoltre ideale per rimuovere quella sensazione, a volte sgradevole, lasciata dagli struccanti viso. Se il bifasico è perfetto per rimuovere immediatamente tutto il trucco, allo stesso tempo può lasciare la pelle troppo unta. Con la pulizia di Luna Fofo questa sensazione scompare. Il dispositivo è comodo da portare in viaggio, sia per dimensioni sia per l’assenza di cavi, ed è un prodotto adatto a ogni fascia di età.

Unico aspetto da migliorare è l’app ufficiale che non consente di conoscere maggiori dettagli se non l’età reale della pelle e il suo livello di idratazione. Sarebbe interessante lo sviluppo di un programma interattivo e l’integrazione di un maggior numero di informazioni sulla pelle.

Il dispositivo è efficace e ha un costo medio che consente un po’ a tutti di provare questa innovativa beauty routine.

Foreo Luna Fofo su Amazon e Sephora

Luna Fofo, disponibile in 7 colori – pearl pink, aquamarine, fuchsia, midnight, mint, urple e sunflower yellow, è disponibile su Amazon e su Sephora al prezzo di 89 euro.

Scopri se Luna Fofo è in sconto su Amazon.

Qui per acquistare su Sephora.