Hai mai fatto body slugging? 3 prodotti per "dare da bere" alla tua pelle

La bellezza e la cura del viso hanno da sempre attirato l’attenzione di milioni di persone, e proprio da questa passione nascono spesso nuove tendenze beauty. Una di queste, arrivata direttamente dalla Corea del Sud, è il Body Slugging, una tecnica che promette di idratare e rendere luminosa la pelle del corpo.

Cos’è il Body Slugging

Questa tendenza è nata grazie al fenomeno virale su TikTok, dove l’hashtag #slugging ha raggiunto milioni di visualizzazioni. All’inizio, impiegata principalmente per il viso, questa pratica ha presto guadagnato popolarità anche nell’ambito delle unghie, dimostrandosi un efficace rimedio per rafforzarle e migliorarne la fragilità.

Il concetto alla base del Body Slugging è semplice ma potente: creare uno strato protettivo sulla pelle che aiuti a trattenere l’idratazione e a prevenire la perdita di acqua. Per ottenere questo effetto, si utilizza un prodotto filmante, come la vaselina, il burro di karité o la cera d’api, da applicare sulla pelle pulita e secca, preferibilmente prima di coricarsi.

Durante la notte, il prodotto formerà uno strato sottile che massimizza l’efficacia delle creme e dei sieri utilizzati in precedenza, consentendo agli attivi di penetrare a fondo nella pelle. Al risveglio, basterà detergere delicatamente la pelle per eliminare il prodotto in eccesso e permettere alla pelle di respirare.

Body Slugging, per chi è indicato

Il Body Slugging è particolarmente indicato per le persone con pelle secca e disidratata, in quanto aiuta a restituire morbidezza e luminosità alle zone del corpo soggette a secchezza, come collo, petto, braccia, gambe e piedi. I risultati possono essere sorprendenti: una pelle dall’aspetto più giovane, levigato e visibilmente più sana.

Tuttavia, bisogna comunque considerare che questa tecnica potrebbe non andare bene per tutti i tipi di pelle. Chi ha la pelle mista, grassa o a tendenza acneica potrebbe sentirsi soffocato dall’azione filmante della vaselina o di altri prodotti simili, con conseguente maggiore produzione di sebo e possibili problemi cutanei. In questi casi, è meglio consultare un dermatologo per valutare l’idoneità del Body Slugging per la propria pelle.

Body Slugging, i prodotti per cimentarsi con questa tecnica

Vediamo allora quali prodotti aggiungere alla propria skincare routine per cimentarsi con il body slugging.

Vaselina

Vaseline - Pura vaselina Vaselina pura al 100% per idratare le zone più problematiche del corpo 6 € su Amazon Pro prodotto puro Contro Nessuno

La vaselina è una sostanza oleosa e protettiva utilizzata comunemente per idratare e creare uno strato protettivo sulla pelle. Viene ampiamente impiegata in ambito cosmetico per le sue notevoli proprietà idratanti, protettive ed emollienti sulla pelle, rendendola una scelta popolare in molti prodotti di cura della pelle e per il trattamento di secchezza e screpolature.

Burro di Karité

Burro di Karité Biologico 800g - 100% Puro - Non raffinato Un prodotto che si può utilizzare su tutto il corpo, capelli compresi. In grado di ammorbidire e idratare la pelle e la chioma in modo intenso e profondo. 17 € su Amazon Pro 100% naturale

Altamente idratante e nutriente Contro Nessuno

Il burro di karité è un prezioso e naturale emolliente ricavato dai semi del frutto del karité, noto per le sue proprietà nutrienti e lenitive sulla pelle. È impiegato in ambito cosmetico da tantissimo tempo, tanto che la sua fama lo precede.

Cera d’api

Fysio - Crema di Cera d’Api Balsamo Organico Idratante per trattare pelli secche, dermatiti, eczemi, psoriasi, eruzioni cutanee. Riesce a idratare e mani, piedi, corpo, gomiti, ginocchia 16 € su Amazon Pro ideale per le pelli più secche Contro Nessuno

La cera d’api è una sostanza naturale prodotta dalle api che ha molteplici utilizzi, tra cui quelli cosmetici, grazie alle sue proprietà emollienti e protettive per la pelle. Non a caso, infatti, è alla base di numerose preparazioni naturali di cosmetici.