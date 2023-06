Estate 2023: 5 prodotti per difendere i capelli e prevenire le doppie punte

Con l’estate alle porte, molti di noi si preparano ad affrontare i raggi solari, l’umidità e l’acqua salata o piena di cloro. Mentre ci godiamo le giornate di sole e il divertimento estivo, i nostri capelli possono subire danni causati da tali elementi. Le doppie punte sono uno dei problemi più comuni, ma fortunatamente l’industria cosmetica offre una vasta gamma di prodotti progettati appositamente per difendere e proteggere le nostre preziose chiome.

Come si formano le doppie punte?

Le doppie punte, conosciute anche come biforcazioni dei capelli, sono una condizione comune che si verifica quando la cuticola protettiva esterna del capello si danneggia. Questo danneggiamento può essere causato da vari fattori, come

l’uso frequente di strumenti termici,

la mancanza di idratazione,

lo sfregamento contro materiali ruvidi,

l’esposizione ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

Le doppie punte si formano quando la cuticola dei capelli si solleva e si apre. Questo porta ad una divisione del capello in due o più sezioni, creando la tipica biforcazione. Una volta che le doppie punte si sono formate, se non vengono trattate adeguatamente, tendono a diffondersi lungo la lunghezza del capello.

Per prevenire la formazione di doppie punte, è consigliabile adottare una routine di cura dei capelli che includa l’idratazione regolare, l’uso di prodotti protettivi e la riduzione dell’utilizzo di strumenti termici ad alta temperatura. Inoltre, tagliare regolarmente le doppie punte è importante per evitare che si propaghino e per mantenere i capelli sani e forti.

Dalle maschere ai sieri: come proteggere i capelli in estate

Esploriamo di seguito 5 prodotti che possono aiutarti a mantenere i capelli sani e a prevenire le fastidiose doppie punte.

1. Olio di cocco nutriente

L’olio di cocco è da tempo considerato un elisir per i capelli. Grazie alle sue proprietà idratanti, aiuta a riparare le doppie punte e a prevenirne la formazione. Applica delicatamente l’olio di cocco sulle estremità dei capelli e lascialo agire per la notte. Al mattino, lava i capelli come al solito per ottenere una chioma liscia e morbida.

2. Siero riparatore

I sieri riparatori per capelli sono formulati per nutrire e proteggere i capelli danneggiati. Ricchi di vitamine e antiossidanti, questi sieri creano una barriera protettiva attorno ai capelli, riducendo la rottura e prevenendo la formazione di doppie punte. Applica qualche goccia di siero sulle doppie punte e distribuiscilo uniformemente sui capelli per un aspetto sano e lucente.

3. Maschera idratante

L’uso regolare di una maschera idratante aiuta a mantenere l’equilibrio di umidità dei capelli, prevenendo così la secchezza e le doppie punte. Scegli una maschera appositamente formulata per capelli danneggiati e applicala sulle lunghezze e sulle punte. Noterai una differenza significativa nella texture e nell’aspetto dei tuoi capelli.

4. Spazzola districante

Una spazzola districante con setole morbide è un alleato essenziale nella lotta contro le doppie punte. Evita di strappare i nodi con una spazzola tradizionale, poiché questo può causare danni ai capelli. Utilizza, invece una spazzola districante che separa delicatamente i nodi senza causare rotture. Ricorda di iniziare dalle punte e procedere verso le radici con brevi spazzolate per evitare ulteriori danni.

5. Trattamenti termici protettivi

Durante l’estate, è comune utilizzare strumenti termici come asciugacapelli, piastre e arricciacapelli per modellare i capelli. Tuttavia queste fonti di calore possono danneggiare i capelli e causare la formazione di doppie punte. Prima di utilizzare qualsiasi strumento termico, applica un trattamento protettivo per capelli per ridurre i danni causati dal calore.

Questi sono solo alcuni dei prodotti disponibili sul mercato per difendere i capelli e prevenire le doppie punte durante l’estate 2023. Ricorda che puoi sempre consultare un professionista della cura dei capelli per determinare quali prodotti sono più adatti alle tue esigenze individuali.