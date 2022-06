Half up half down è il trend capelli dell'estate 2022

Con le temperature alle stelle e il caldo estivo, pensare a una pettinatura che lasci sciolti i capelli senza fastidi è davvero difficile. Forse è per questo che fra i trend di stagione per l’estate (rovente) 2022 c’è l’half up half down.

In Italia lo si chiama anche più semplicemente “semi raccolto”. Il nome stesso suggerisce la natura di queste pettinature: si tratta di una sorta di via di mezzo, in cui una metà dei capelli viene raccolta in intrecci semplici ma d’impatto (sopra), mentte l’altra metà dei capelli rimane sciolta sulle spalle (giù).

Half up half down, che cos’è l’acconciatura dell’estate e come realizzarla

Non a caso, l’half up half down è una delle pettinature più gettonate per cerimonie e matrimoni, perché permette di mantenere un aspetto curato ed elegante senza rinunciare alla semplicità.

L’half up half down è un tipo di acconciatura molto apprezzata perché:

È versatile: esistono varianti praticamente per ogni occasione, dalle più eleganti alle più casual

praticamente per ogni occasione, dalle più eleganti alle più casual Sa essere chic e glamour

Unisce due look in uno: quello dei capelli sciolti e quello dei capelli raccolti

look in uno: quello dei capelli sciolti e quello dei capelli raccolti Può evidenziare i lineamenti del viso

del viso Può realizzarla chiunque, esistono semi raccolti elaborati ma anche estremamente semplici da ricreare

Le pettinature dell’half up half down sono pressoché infinite, e in rete e sui social si trovano tutorial di ogni tipo per queste acconciature. Ci sono infatti influencer specializzate proprio nell’intrecciare le ciocche dei capelli in piccoli grandi capolavori. Pochi gesti precisi (fatti in sequenza) e il gioco è fatto. Si va dalla classica mezza coda avvolta su se stessa (praticamente un evergreen), a trecce e treccine più o meno vaporose, e adornate spesso con accessori gioiello.

Half up half down, tips e consigli

Uno dei pregi dell’half up half down è la capacità di impreziosire in poche mosse l’acconciatura, rendendola completa davvero in pochi gesti. Proprio per questa particolarità, c’è chi pensa che, qualsiasi sia il tipo di acconciatura da creare con la sezione di capelli superiore, sia bene realizzare sui capelli una piega mossa, che dia movimento all’intera chioma.

Saper fare le trecce, in diverse varianti, in questo caso risulterà molto utile: che si tratti di una semplice treccia a tre ciocche oppure una più elaborata come quella a spina di pesce, va sempre bene. Anche piccoli elastici, forcine e un semplice mollettone potranno rivelarsi molto utili.

Realizzare un semi raccolto naturalmente è possibile con il fai da te e seguendo uno dei numerosi tutorial disponibili sui social, ma qualora non si avesse la dimestichezza necessaria con i capelli, restano due opzioni: fare tanta pratica per migliorare oppure farsi aiutare da qualcuno.

Ti serve un semi raccolto per una cerimonia? Potrai impreziosire l’acconciatura con fiocchi, fiori, mollettine o gioielli. Hai i capelli lunghissimi e folti? Ecco un modo per tenerli sciolti ma in ordine, anche d’estate! Hai i capelli corti? Niente paura, esistono half up half down realizzabili anche sui tagli più corti, come il caschetto o un bottle neck bob. Perché quello che serve con questo tipo di pettinature è raccogliere la parte alta dei capelli e scoprire ad esempio il viso, qualsiasi sia la lunghezza.