Il primer per il viso è fondamentale se si vuole prolungare la tenuta del trucco: applicato prima del fondotinta fluido o compatto, si adatta a tutte le carnagioni per aumentare la luminosità, uniformare la pelle in trasparenza e attenuare le imperfezioni.

Si tratta di prodotti di bellezza dalla consistenza molto leggera, alcuni si presentano direttamente sotto forma di gel. Questo permette al prodotto di asciugarsi e fissarsi rapidamente sul volto e non creare una barriera troppo spessa sulla pelle. Il miglior modo per stenderlo è l’uso delle dita, senza pennelli particolari.

Molti primer per il viso sono composti da siliconi che non hanno un effetto propriamente benefico sull’epidermide in quanto ostruiscono i pori non lasciandola respirare. Vi sono però case cosmetiche particolarmente attente al biologico che hanno creato dei primer il più possibile “naturali” sostituendo i siliconi con oli, mika e ossido di titanio. Ecco i migliori primer per il viso secondo la redazione di DireDonna.

1. Luminous Silk Hydrating Primer di Giorgio Armani Beauty

Dona all’incarnato una luminosità radiosa prima dell’applicazione del make-up. La pelle riflette e cattura splendidamente la luce, mantenendo un glow perfetto sia il giorno sia la sera.

Caratteristiche : la glicerina crea un glow radioso, mentre un polimero traslucido e dei pigmenti bidimensionali incapsulati nel cristallo perfezionano l’incarnato. La formulazione olio-in- acqua conferisce una texture fresca, effetto no make-up

Pro: Offre diversi usi per diversi risultati, a seconda di come viene applicato. È leggero e comodo da indossare, sia che venga applicato come base prima del fondotinta, che sopra il fondotinta per definire ed evidenziare i tratti del viso

2. Waso Poreless Matte Primer di Shiseido

Assorbe l’eccesso di sebo e riduce istantaneamente la visibilità di pori, linee sottili, rossori e lucidità garantendo un aspetto naturale e mat di lunga durata. Facilita l’applicazione del makeup e ne prolunga la durata.

Caratteristiche : il watercress Moisturizing extract contiene acido folico, potassio, ferro e vitamine A, C, E. Riduce la ruvidità, per una pelle liscia e uniforme. Il Pore Refining Agent è un peptide che assorbe il danno causato dagli acidi grassi insaturi e minimizza la visibilità dei pori dilatati. La Oil Absorbing Powder assorbe l’eccesso di sebo immediatamente dopo l’applicazione prevenendo a lungo l’aspetto lucido

Pro: la fragranza pungente ed erbacea, che ricorda il wasabi, contribuisce a rendere l'applicazione piacevole e rinfrescante

3. Lasting UV Primer UV di Decorté AQ

protegge la pelle dai raggi UV e la idrata in profondità. Una incomparabile morbidezza in una formula leggera come l’acqua che si stende piacevolmente sulla pelle. Tutto questo con la texture cipriata tipica delle basi make-up con protezione solare elevata.

Caratteristiche : la formula ricca di agenti di trattamento idratanti AQ mantiene il livello di idratazione ottimale della pelle, ma anche l’ingrediente Liftante favorisce l’idratazione, oltre ad assicurare trasparenza, compattezza e luminosità

Pro: penetra in profondità nella pelle e lascia la superficie asciutta e setosa, ideale per un'applicazione ottimale del fondotinta, idrata e favorisce la tenuta del make up anche in presenza di sudorazione e sebo

4. Perfect Canvas di Ren

Perfeziona la pelle in un solo gesto, che combina un trattamento alla preparazione per un make-up perfetto, a lungo. La pelle è opacizzata, levigata e pronta per un make up a lunga tenuta.

Caratteristiche : è il perfetto step per rendere la pelle una tela d’artista pronta per l’applicazione del make-up. L’estratto di Agave aiuta a tenere sotto controllo l’effetto lucido per un finish matt e levigare le rughe e le linee sottili. I probiotici uniformano la grana della pelle stimolando il rinnovo cellulare, mentre gli Alfa-Glucani hanno un’azione prebiotica per fortificare il microbioma e creando una barriera in grado di proteggere la pelle.

Pro: texture ultra-leggera e senza siliconi o

Prezzo consigliato: 45 euro

5. Hangover 3-in-1 di Too Faced

Spray a tripla azione, delicati e arricchiti con estratti di pesca e acqua di cocco, preparano, fissano e rinfrescano il make-up avvolgendo la pelle in un meraviglioso abbraccio idratante.

6. Facefinity all day primer di Max Factor

Per un look di lunga durata, aumenta la tenuta del fondotinta per un make-up sempre perfetto.