Fondotinta solari: quali sono i migliori?

Chi non vuole rinunciare al make-up durante l’estate nonostante il caldo e l’umidità, può puntare sui fondotinta solari per coprire discromie e inestetismi.

La pelle, infatti, necessita di un’adeguata protezione solare per prevenire e arginare il fenomeno del photoaging (l’invecchiamento cutaneo precoce dovuto all’esposizione al sole) che si concretizza con la formazione di macchie, rughe e colorito spento e asfittico. La cosmesi e in modo particolare il make-up sono riusciti, attraverso la formulazione di una particolare tipologia di prodotto, ad ovviare a tutte queste problematiche, abbinando al trucco decorativo la protezione adeguata alla pelle esposta al sole, facendo anche sì che il make-up stesso risulti a lunga durata seppur esposto al sole e al calore. Si tratta, appunto, dei fondotinta solari.

Fondotinta solari: cosa sono?

I fondotinta solari sono prodotti specificatamente formulati per la stagione estiva, quando il calore del sole si fa più intenso, i raggi UV sono maggiormente penetranti e quindi nocivi e la pelle stessa tende a rigettare un classico fondotinta.

Essi contengono un adeguato fattore di protezione (SPF), possono essere utilizzati tranquillamente in spiaggia (anche se in queste circostanze la pelle andrebbe lasciata libera di respirare senza essere occlusa dal trucco) e hanno una formulazione long lasting, cioè a lunga tenuta. Nulla, ovviamente, vieta di utilizzarli durante tutto l’anno, proprio perché la protezione solare andrebbe applicata quotidianamente a prescindere dall’esposizione diretta al sole.

Fondotinta solari: le caratteristiche

I fondotinta solari si differenziano da quelli convenzionali per una serie di caratteristiche peculiari.

Protezione solare (SPF): la protezione solare è senza dubbio il tratto distintivo che caratterizza i fondotinta solari. Un adeguato fattore di protezione preserva la pelle dai danni dovuti all’esposizione e solitamente è possibile sceglierne la tipologia (SPF basso, medio o alto) in base al fototipo o al grado di abbronzatura eventualmente già raggiunto. Un SPF medio o alto risulta ideale in quanto assicura un’adeguata protezione per qualunque tipo di pelle.

Formulazione: per quanto riguarda i fondotinta solari, la formulazione rappresenta una caratteristica importante. L'INCI è quello tipico dei prodotti anti-age, ricchi di antiossidanti, anti-radicali e vitamine che prevengono l'invecchiamento cutaneo, e agenti idratanti che mantengono la pelle idratata anche durante l'esposizione solare. A differenza dei fondotinta convenzionali, quelli solari non contengono sostanze foto-sensibilizzanti che possono originare macchie, chiazze o spiacevoli reazioni allergiche, per questo sono adatti anche a pelli particolarmente sensibili.

Durata: i fondotinta solari sono prodotti waterproof, cioè resistenti all'acqua e a lunga durata. Consentono di mantenere il make-up integro e inalterato anche se sottoposto ad alte temperature al sole, combinando formulazioni di nuova generazione leggere e non occlusive, dalla texture del tutto simile a quella dei fondotinta convenzionali.

Vantaggi estetici: i fondotinta solari migliorano l'aspetto della pelle, specie se si è afflitte da piccoli inestetismi, discromie ed imperfezioni. Offrono, infatti, una coprenza medio-alta, e conferiscono alla pelle un colorito sano e piacevolmente ambrato, ma pur sempre molto naturale.

Fondotinta solare: come sceglierlo

I fondotinta solari sono proposti in formati e texture differenti a seconda delle personali esigenze. La scelta del prodotto più corretta varia essenzialmente in funzione del tipo di pelle ma anche della praticità di utilizzo.

Fondotinta solari fluidi : sono sicuramente i meno pratici ma i più adatti a pelli secche e mature che non tollerano una texture compatta. Vanno applicati con adeguati pennelli o spugnette e garantiscono una copertura modulabile medio/alta.

: sono sicuramente i meno pratici ma i più adatti a che non tollerano una texture compatta. Vanno applicati con adeguati pennelli o spugnette e garantiscono una copertura modulabile medio/alta. Fondotinta solari in stick : comodissimi per quanto riguarda il formato, si applicano direttamente sul viso e necessitano solo di essere sfumati con i polpastrelli. Anche in questo caso, tale tipologia di prodotto è perfetta per pelli secche e per chi possiede evidenti imperfezioni, dato che assicura una coprenza piuttosto alta.

: comodissimi per quanto riguarda il formato, si applicano direttamente sul viso e necessitano solo di essere sfumati con i polpastrelli. Anche in questo caso, tale tipologia di prodotto è perfetta per pelli secche e per chi possiede evidenti imperfezioni, dato che assicura una coprenza piuttosto alta. Fondotinta solari compatti: hanno una texture cremosa, ma risultano particolarmente pratici per quanto riguarda l’applicazione: contenuti solitamente in un classico packaging a conchiglia, si applicano con l’apposita spugnetta in dotazione e consentono di effettuare eventuali ritocchi durante la giornata in maniera decisamente rapida ed efficace. La coprenza è modulabile e risultano adatti a tutti i tipi di pelle. Questo risulta il formato maggiormente acquistato e richiesto.

hanno una texture cremosa, ma risultano particolarmente pratici per quanto riguarda l’applicazione: contenuti solitamente in un classico packaging a conchiglia, si applicano con l’apposita spugnetta in dotazione e consentono di effettuare eventuali ritocchi durante la giornata in maniera decisamente rapida ed efficace. La coprenza è modulabile e risultano adatti a tutti i tipi di pelle. Questo risulta il formato maggiormente acquistato e richiesto. Fondotinta solari in polvere: sono solitamente minerali e risultano perfetti per chi desidera un colorito naturale, protezione solare adeguata e una copertura comunque leggera e meno occlusiva. Particolarmente indicati per pelli miste e grasse, sono spesso arricchiti da agenti che consentono di regolare anche la produzione di sebo evitando in questo modo l’antiestetico effetto lucido.

Fondotinta solari: quali sono i migliori?

Rylastil Sun System Color Corrector SPF50

Rylastil propone Sun System Color Corrector SPF50 un fondotinta solare caratterizzato da un’altissima coprenza. Facile da applicare grazie alla sua texture particolarmente fondente, previene eritemi e scottature, protegge la pelle, la mantiene idratata e previene la formazione dei tipici segni dell’invecchiamento dovuti all’esposizione solare grazie alla presenza del Pro-Dna Complex.

Clinique SPF 30 Mineral Powder Makeup for Face

Clinique propone Mineral Powder Makeup for Face, un fondotinta, questa volta in polvere, caratterizzato da una formula ricca di minerali, di talco e silice, che consente un’applicazione delicata e omogenea ma al contempo molto leggera. La protezione solare è invece costituita da un filtro solare fisico (Biossido di Titanio) e da uno chimico (Etilesil Metossicinnamato) che assicurano una protezione dai raggi UV ad ampio spettro. Formula ovviamente a lunga durata, che conferisce alla pelle un aspetto naturale e radioso.

UV Protective Compact Foundation SPF30 – Shiseido

Shiseido con il suo UV Protective Compact Foundation SPF30 aiuta a prevenire efficacemente la comparsa dei segni dell’invecchiamento dovuti all’esposizione solare, minimizzando contemporaneamente pori e linee sottili rendendo la pelle uniforme e omogenea. La texture è in polvere e costituisce un velo idratante che protegge la pelle da aridità e desquamazione. Si applica con la spugnetta asciutta per un risultato coprente o inumidita per un effetto più delicato e leggero.

Lancaster Sun Compact SPF30

Lancaster, con il suo Sun Compact, garantisce una protezione eccellente (SPF30) e in contemporanea contribuisce ad uniformare il colorito in pochi secondi. La sua formulazione si avvale della nuova tecnologia Full Light Technology che assorbe il 100% di raggi solari associando il make-up a un trattamento anti-age che protegge la pelle dall’inquinamento, dai radicali liberi e dalla disidratazione.

Chi l’ha detto che occorre rinunciare al make-up a causa del caldo e dei raggi solari? I fondotinta solari sono ottimi alleati per proteggere la pelle in totale sicurezza senza rinunciare a sentirsi belle.