Per ottenere un make-up perfetto è fondamentale seguire uno specifico ordine di applicazione: sia i prodotti per la detersione della pelle, sia quelli per il make up hanno una determinata funzione che è bene rispettare affinché le formulazioni siano efficaci. Ecco perché è essenziale conoscere l’ordine del trucco viso e come, i prodotti utilizzati, debbano essere applicati per ottenere un make up a lunga durata.

Come capire l’ordine corretto? Seguendo alcune indicazioni universali dettate da una buona pratica e da motivazioni tecniche. Infine, seguendo i consigli di bellezza suggeriti dai migliori make-up artist.

Perché esiste un ordine di applicazione del make-up?

Truccarsi richiede attenzione e ordine per due motivi fondamentali:

igiene;

organizzazione.

Applicare i prodotti di make-up sul viso, seguendo un determinato ordine, è fondamentale affinché il trucco duri da mattina a sera e per ottenere un risultato finale che si avvicini il più possibile alle proprie necessità e aspettative. Per questa ragione, ad esempio, usare un primer viso prima del fondotinta sarà la prima regola da seguire se si desidera un trucco a lunga durata che non comprometta il benessere della pelle.

Esistono inoltre alcune regole universali per quanto riguarda i trattamenti da applicare prima del make-up: rispettate la regola della pesantezza utilizzando prima i sieri più leggeri per passare poi alle creme più corpose e utilizzate solo primer o crema idratante.

Se non sapere cosa scegliere tra le due optate per la crema idratante in caso di pelle secca e per il primer se è grassa.

L’ordine per il trucco viso: come applicare il make-up

Per realizzare un make-up luminoso, long lasting e naturale, è necessario applicare i prodotti rispettando alcuni criteri ben precisi:

pulire e detergere la pelle per rimuovere eventuali residui di trucco; applicare una crema viso idratante per preparare la cute a ricevere i prodotti di make-up successivi; applicare un primer occhi; stendere il fondotinta con l’aiuto del pennello o la spugna apposita; usare il correttore per coprire eventuali occhiaie o correggere discromie; passare uno strato di cipria su tutto il viso; applicare la matita occhi lungo la rima ciliare interna e sulla palpebra superiore; applicare l’ombretto (in polvere o in crema) sulla palpebra mobile; applicare l’eye-liner; stendere il mascara sulle ciglia superiori e, per chi lo desiderasse, anche su quelle inferiori; ridisegnare l’arcata sopracciliare usando una matita sopracciglia di uno o due toni più scura del colore dei capelli; disegnare il contorno labbra con matita labbra (passaggio facoltativo); stendere il rossetto o un lip gloss; applicare il blush seguendo la linea degli zigomi e/o una terra viso per un effetto sunkissed.

Ordine trucco viso: altri 8 consigli

Per un’esperienza di trucco sorprendente vi proponiamo di seguire alcuni preziosi consigli svelati dai truccatori più famosi al mondo, che dettano le tendenze del make up stagione dopo stagione e che si occupano di realizzare il trucco delle celebrities più famose in occasione dei grandi eventi internazionali.

Peter Philips , direttore creativo del make-up Dior, per intensificare ancor di più il make-up occhi , consiglia di passare la punta della matita occhi, per un secondo o due, sotto la fiamma di una candela o un accendino. In tal modo la rima si ammorbidirà evidenziando maggiormente il suo colore una volta stesa sugli occhi;

, direttore creativo del make-up Dior, per ancor di più il , consiglia di passare la punta della matita occhi, per un secondo o due, sotto la fiamma di una candela o un accendino. In tal modo la rima si ammorbidirà evidenziando maggiormente il suo colore una volta stesa sugli occhi; è sempre Peter Philips a svelare come intensificare l’ombretto in polvere. Basta bagnare leggermente la punta del pennello con un po’ di acqua e successivamente prelevare la dose di ombretto da stendere sulla palpebra. Così facendo il prodotto sarà più intenso e durerà di più;

in polvere. Basta bagnare leggermente la punta del pennello con un po’ di acqua e successivamente prelevare la dose di ombretto da stendere sulla palpebra. Così facendo il prodotto sarà più intenso e durerà di più; Lucia Pica, direttrice creativa di Chanel Beauty, regala una dritta preziosa per ottenere un make up più moderno . In un’ intervista ha consigliato di applicare il blush sfumando con il pennello verso il basso e non verso l’alto facendo attenzione a non arrivare sulla parte alta dello zigomo e di tamponare leggermente il colore sulle guance;

. In un’ ha consigliato di applicare il blush sfumando con il pennello verso il basso e non verso l’alto facendo attenzione a non arrivare sulla parte alta dello zigomo e di tamponare leggermente il colore sulle guance; dall’esperienza del make-up artist di Kim Kardashian, Mario Dedivanovic , arriva una vera e propria chicca su come applicare l’eye-liner in modo perfetto con un piccolo ma utile suggerimento: applicare prima sulla palpebra mobile una linea di kajal marrone , poi sovrapporre una seconda linea, più sottile, di kajal nero e in ultimo stendere l’eye-liner liquido ;

, arriva una vera e propria chicca su in modo perfetto con un piccolo ma utile suggerimento: applicare prima sulla palpebra mobile una linea di , poi sovrapporre una seconda linea, più sottile, di e in ultimo stendere ; Charlotte Tilbury , make-up artist britannica tra le più famose a Hollywood, rivela come avere labbra morbide e rossetto duraturo . Si parte sempre applicando uno scrub per labbra in modo da eliminare la pelle secca, quindi si applica un po’ di vaselina per mantenerne l’idratazione. Poi, si usa una matita per le labbra per delineare il contorno e per riempirle in modo da avere una base per il rossetto. La make-up artist consiglia inoltre di applicare il rossetto con un pennello per labbra a bordi quadrati. Infine, per opacizzare e mantenere il colore, un tocco di cipria sulle labbra;

, make-up artist britannica tra le più famose a Hollywood, rivela come avere . Si parte sempre applicando uno in modo da eliminare la pelle secca, quindi si applica un po’ di vaselina per mantenerne l’idratazione. Poi, si usa una matita per le labbra per delineare il contorno e per riempirle in modo da avere una base per il rossetto. La make-up artist consiglia inoltre di applicare il rossetto con un pennello per labbra a bordi quadrati. Infine, per opacizzare e mantenere il colore, un sulle labbra; La truccatrice britannica Pat McGrath , definita la make-up artist più influente del mondo da Vogue, consiglia come fissare il trucco sulle pelli mature: basta premere uno strato di cipria trasparente sulla fronte, sui lati del naso e sul mento per fissare il make-up senza accentuare le linee sottili delle rughe;

, definita la make-up artist più influente del mondo da Vogue, consiglia come fissare il trucco sulle pelli mature: basta premere uno strato di cipria trasparente sulla fronte, sui lati del naso e sul mento per fissare il make-up senza accentuare le linee sottili delle rughe; Atro tip di bellezza firmato Pat McGrath ma questa volta su come usare la cipria sulle pelli grasse : anziché spendere la cipria su tutto il viso, usate un pennello più piccolo e soffice per applicarne una piccola quantità solo sulle aree soggette a eccesso di sebo. Il risultato? Una finish vellutato.

: anziché spendere la cipria su tutto il viso, usate un pennello più piccolo e soffice per applicarne una piccola quantità solo sulle aree soggette a eccesso di sebo. Il risultato? Una finish vellutato. L’ultimo consiglio è firmato, questa volta, dalla make-up artist di Beyoncé, Francesca Tolot che indica come applicare il mascara senza sbavature: basta usare un pettine per ciglia quando si applica il mascara, in questo modo eviterete la formazione dei piccoli grumi.

Articolo originale pubblicato il 8 aprile 2021