Il neon makeup è la luce di cui abbiamo bisogno nel 2022

Se c’è una cosa che ci è mancata a livello globale negli ultimi due anni è stata la luce, sia intesa come concetto interiore che come vitamina D e vita all’aria aperta che in tanti casi abbiamo dovuto sacrificare. Siamo stati per tante ore al giorno (spesso per interi periodi) al chiuso, ognuno tra le mura di casa propria. Il 2022 e la fine della pandemia si traducono in voglia di vita e di luce, e quasi in modo naturale queste intenzioni si riflettono in mode e tendenze, come quella del neon makeup che ci accompagna nell’anno nuovo.

Che cos’è il neon makeup

Il neon make up si concentra soprattutto sugli occhi e sullo sguardo. Fondamentalmente è caratterizzato dall’uso di colori fosforescenti, che richiamano proprio le luci al neon dei gloriosi anni ‘80.

I colori migliori per il neon make up sono:

Arancione/corallo fluo

Viola fluo

Giallo fluo

Azzurro fluo

Fucsia

Verde fluo

Ma non finisce qui, perché ciò che rende il neon makeup speciale e di fatto un trucco innovativo, è l’applicazione: ci sono casi in cui l’ombretto color neon viene applicato con disegni geometrici, altre volte sfumato, ne danno un ottimo esempio i migliori make up artist che su Instagram mostrano le loro creazioni.

Come scegliere la tonalità di neon makeup?

Ora che abbiamo individuato la palette di colori, come possiamo capire qual è il colore più adatto alla propria pelle?

I colori fluo che vanno dal giallo al verde esprimono il meglio di sé su pelli scure e abbronzate, al contrario su pelli troppo chiare potrebbero penalizzare spegnendo ulteriormente l’incarnato

esprimono il meglio di sé su pelli scure e abbronzate, al contrario su pelli troppo chiare potrebbero penalizzare spegnendo ulteriormente l’incarnato Le tonalità azzurre e blu spiccano quando accostate a occhi castani e profondi.

spiccano quando accostate a occhi castani e profondi. L’arancione e il rosa fluo, come il corallo e il fucsia sono i colori che generalmente stanno bene un po’ su tutti i tipi di pelle, e quindi permettono di andare sul sicuro in caso di neon makeup.

Nel neon make up non ci sono regole ferree se non quella di creare un vero e proprio punto focale sul viso. Spesso proprio per questo viene sottolineato l’angolo interno dell’occhio, come nel caso del make up realizzato su Gigi Hadid dal make up artist Patrick Ta.

Ricapitolando, cosa serve per realizzare un neon make up?

Ombretto fluo

pennelli trucco per l’applicazione

Individuare un punto focale nello sguardo, che può essere proprio l’angolo interno dell’occhio ma anche tutta la palpebra, nessun limite alla fantasia.

È chiaro quindi che il neon make up si sposa perfettamente con le linee geometriche colori pigmentati, uniformi e intensi, può estendersi su tutta la palpebra o caratterizzare lo sguardo solo con semplici linee geometriche.

Neon makeup, consigli per realizzarlo

Oltre ad individuare il colore più adatto al proprio incarnato, per evitare effetti indesiderati con il neon makeup è meglio procedere a piccoli passi e con un pennellino adeguato, per evitare di trovarsi ad avere troppo colore su tutto il viso.

Lavori geometrici come quelli realizzati dai make up artist su Instagram inoltre, dimostrano che nel caso del neon makeup basta davvero poco per centrare l’obiettivo.

È altresì importante fissare il prodotto in modo che rimanga laddove è stato applicato. Per questo un buon primer sulle palpebre e/o un buon fissante possono aiutare a mantenere il neon make up a lungo.

Infine, non dimenticare mai di valutare il make up sul viso anche nel suo insieme: questo significa che si è puntato molto sugli occhi, caricando con colori ed effetti geometrici, sarà bene valutare se fare lo stesso sulle labbra o se scegliere rossetti con nuances più neutre e delicate, in modo da mantenere l’attenzione proprio sugli occhi. Come sempre, in fatto di trucco, è sempre questione di armonia ed equilibrio, effetti finali che si vogliono ottenere e combinazioni vincenti tra tutti gli elementi.