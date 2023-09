Il segreto di Sofia Richie Grainge per far crescere i capelli più velocemente

Sofia Richie Grainge, la celebre influencer dei social media, ha recentemente svelato il suo segreto per far crescere i capelli più velocemente, e sembra che sia una soluzione semplice e alla portata di tutti. In un recente video su TikTok, Sofia ha condiviso i dettagli del suo rituale di cura dei capelli, che ha contribuito a farle ottenere una chioma invidiabile.

Chi è Sofia Richie Grainge

Sofia Richie Grainge, conosciuta anche come una delle icone di stile più influenti del momento, è una modella e un personaggio televisivo di grande successo. È diventata un punto di riferimento per molte persone che cercano ispirazione nel mondo della moda e della bellezza. È figlia dell’artista Lionel Richie e sorella minore di Nicole Richie. Il suo impegno nel condividere i suoi segreti di bellezza ha contribuito a consolidare la sua posizione come una delle figure più amate nell’ambiente della bellezza.

Sofia Richie Grainge e i suoi segreti di bellezza che diventano virali

“Vi amo davvero ragazzi perché pensate che questa sia la mia acconciatura chic”, ha confessato Sofia nel video, mentre si trovava nel suo bagno conosciuto per i lussuosi lampadari che lo adornano. “Perché questa è la mia acconciatura da ‘ragazza pigra’.”

Sofia è diventata famosa per i suoi tutorial virali, e il più recente è dedicato alla creazione del suo autodefinito “elegante raccolto da ragazza pigra”. Ma nonostante il nome, questo look è adatto a qualsiasi occasione, persino a eventi di alto profilo come la festa di Elton John per l’AIDS Foundation Academy Awards.

Tuttavia, prima della pandemia di COVID-19, i capelli di Sofia non crescevano al di là delle spalle a causa di anni di decolorazione e tinte. È stato in quel momento che ha deciso di apportare un semplice ma efficace cambiamento alla sua routine di cura dei capelli per ottenere il suo look caratteristico.

Il segreto di Sofia Richie Grainge per far crescere i capelli

“Invece di utilizzare il gel, ho deciso di iniziare a usare una maschera rigenerante per capelli”, ha dichiarato Sofia mentre applicava la maschera rigenerante con olio di fico d’india di Christophe Robin sulle sue lunghezze che ora raggiungono la vita, prestando particolare attenzione a distribuirla uniformemente su tutta la lunghezza dei capelli, comprese le punte. “Sono convinta che sia l’unico motivo per cui i miei capelli sono cresciuti così vigorosamente durante il periodo di isolamento causato dal COVID-19.”

Le maschere rigeneranti per capelli sono specificamente formulate per coloro che trattano chimicamente i capelli o li sottopongono a continue sessioni di tinte. Questi prodotti mirano a riparare i danni causati da tali trattamenti, aiutando i capelli a crescere più sani e più rapidamente.

L’hairstylist di Sofia, Gregory Russell, non solo approva questo trucco, ma lo definisce “geniale”. “Usando una maschera, otterrai la stessa lucentezza e morbidezza che otteresti con un gel, ma allo stesso tempo nutrirai e curerai i tuoi capelli con tutti i benefici dei nutrienti”, ha affermato Russell. “Per le ragazze con capelli ricci o crespi, potrebbe essere necessario aggiungere una mousse per domare eventuali capelli crespi. Consiglio la mousse Style + Protect Weightless Volume di Pureology” ha aggiunto.

Secondo Sofia, l’uso di prodotti nutrienti per i capelli ti permette di ottenere lo stesso look elegante senza l’effetto appiccicoso o rigido che spesso si associa ai prodotti per lo styling tradizionali.