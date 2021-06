Prendersi cura dei capelli non significa andare solamente dal parrucchiere con una certa frequenza. Esistono infatti diversi trattamenti che si possono fare a casa a supporto della salute della nostra chioma. La maschera capelli ristrutturante è una della accortezze che si possono adottare nella routine di bellezza abituale.

Ne esistono di diversi tipi che rispondono alle più comuni esigenze di idratazione e nutrizione del fusto del capello.

Benefici della maschera capelli ristrutturante

La maschera capelli è uno dei trattamenti più potenti che si possono fare in autonomia per trattare un problema preciso e provare a risolverlo alla radice.

Ecco perché è importante scegliere quella giusta in base al proprio capello, i benefici sono pressoché assicurati: ritagliarsi qualche minuto per effettuare un impacco dedicato proprio ai capelli prima dello shampoo è quasi sempre una buona idea.

Maschera ristrutturante capelli trattati o colorati

Il capello trattato o colorato, risulta più debole rispetto al capello naturale perché viene sottoposto spesso all’utilizzo di prodotti chimici più o meno aggressivi, in questo caso la maschera ristrutturante capelli deve riuscire ad agire in profondità senza compromettere il colore e tanto meno peggiorare la salute del capello.

Shea Moisture trattamento in maschera rinforzante e riparatrice all’olio di ricino nero giamaicano

Questa maschera consiste in un un trattamento a base di ingredienti naturali e biologici che nutrono in profondità i capelli. Grazie alle proprietà dell’olio di ricino nero giamaicano, favorisce una crescita sana del capello, mentre il burro di karité assicura un effetto emolliente sui capelli e sulla cute. È indicata proprio per i capelli colorati, trattati chimicamente o stressati dalle pieghe a caldo. La cheratina rinforza ed evita che i capelli si spezzino ulteriormente, la presenza della menta piperita invece rinvigorisce e stimola il cuoio capelluto.

Maschera ristrutturante per capelli spenti, danneggiati o stressati

Sono tanti i motivi che possono incidere sulla salute del capello: trattamenti troppo aggressivi, stress, alimentazione scorretta e così via. La maschera ristrutturante per capelli rovinati deve saper prendersi cura del fusto senza essere troppo aggressiva.

Kérastase Genesis Masque Reconstituant

Questo prodotto fa parte della linea Genesis, ed è stato sviluppato con la collaborazione di un dermatologo, un nutrizionista e un parrucchiere: professionisti scelti da Kérastase per creare una formula eccellente (e anti caduta). È una maschera che si concentra proprio sul problema della rottura del capello e dello stress che lo danneggia in profondità. Contiene cellule native di stella alpina, radice di zenzero e aminexil. Una formula antiossidante che protegge dagli agenti esterni, come l’inquinamento o il calore.

Maschera ristrutturante per capelli grassi

Il capello grasso fa i conti tutti i giorni con la cute grassa, di conseguenza il capello diventa facilmente lucido, di tutta risposta si effettuano lavaggi frequenti che indeboliscono la chioma. La maschera ristrutturante più adatta non deve accentuare il problema bensì deve cercare di risolverlo senza appesantire i capelli.

Biopoint Maschera di Bellezza per capelli

È un trattamento indicato per tutti i tipi di capelli che contiene una formula esclusiva a base di olii biologici: nutre i capelli senza appesantirli, rendendoli leggeri, setosi e brillanti.

Maschera ristrutturante per capelli secchi e crespi

I capelli secchi e crespi necessitano di un’idratazione profonda. In generale il capello crespo è una spiacevole caratteristica dei capelli naturalmente ondulati o ricci. La maschera ristrutturante più adatta deve essere efficace ma allo stesso tempo delicata, per evitare di irritare la cute già delicata e scongiurare l’insorgenza di problemi comuni quali la forfora.

PhytoJoba Maschera Idratante per Capelli Secchi

Questa maschera dalla texture cremosa districa e idrata intensamente i capelli secchi, senza appesantirli. È arricchita con olio di jojoba e malva: i capelli ritrovano morbidezza, luminosità ed elasticità. La formula è molto concentrata ed è riesce ad agire già con una piccola quantità di prodotto.

