Imparare a mettere un illuminante viso significa valorizzare la forma del volto e donare all’incarnato un colorito raggiante.

Gli illuminanti sono prodotti beauty in grado di riflettere la luce, regalando alla pelle una lucentezza più chiara. Se usati nei punti corretti e in modo delicato risveglieranno la pelle spenta o invecchiata, definendo i lineamenti.

Ne esistono in versione liquida, stick e in polvere e vanno scelti in una tonalità che si adatti al colore della propria carnagione.

La pelle olivastra necessita di un illuminante viso dorato o color pesca, per sottolineare le sfumature più calde, mentre la pelle chiara predilige una nuance rosata. Ecco come mettere l’illuminante viso, step by step.