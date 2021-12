L’amore tra Irina Shayk e Bradley Cooper è finito nel 2019 e i due hanno preso strade diverse. Strade che, però, sembrano essersi nuovamente incontrate nel 2021, quando i due sono stati paparazzati insieme più volte. Anche in occasioni pubbliche, come la première mondiale di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo Del Toro di cui l’attore è protagonista: sul red carpet, oltre ai protagonisti, c’era anche la modella russa, che con il suo look ha incantato tutti.

Un outfit che unisce il taglio classico, sartoriale e quasi maschile del completo gessato firmato Burberry ad una lingerie decisamente sensuale. Sotto al blazer doppiopetto, infatti, la modella indossava un body composto da diverse strisce di ecopelle che lasciano poco all’immaginazione. Il tutto abbinato ad un paio di scarpe a punta di vernice e ad una pochette nera con dettagli dorati. A completare il look un rossetto rosso fuoco e uno chignon tiratissimo.

Un outfit che ha fatto impazzire i fan e ha rischiato di rubare la scena, sul red carpet, a Cooper e agli altri membri del cast del film. Tutti rigorosamente vestiti di nero: dal completo classico con cravatta, ovviamente nera, di Bradley all’abito Alexander McQueen della co-protagonista Rooney Mara, con un corsetto e una gonna vaporosa in pizzo abbinato ad un blazer cropped.

Nonostante Irina Shayk e Bradley Cooper non abbiano posato insieme di fronte ai fotografi, i fan hanno già iniziato a sognare: chissà se la coppia è pronta per un ritorno di fiamma o se la presenza della modella sul red carpet fosse solo un caso.