Irina Shayk detta il look dell’inverno 2021/2022 con il piumino beige Hugo Boss

Irina Shayk, da sempre maestra di moda, ci introduce l’indumento must per questo inverno 2021/2022: un piumino trapuntato color caramello, firmato Hugo Boss. La modella è statafotografata per le strade di New York con un outfit casualma anche di tendenza, dove la ciliegina sulla torta è proprio la giacca beige della casa di moda tedesca.

Durante le stagioni fredde è sempre una sfida riuscire a trovare un look che riesca a proteggere adeguatamente dalle basse temperature senza rinunciare allo stile. Il compromesso arriva proprio da questi capi foderati, composti da materiali caldi e avvolgenti e, contemporaneamente, caratterizzati da linee eleganti e nuance alla moda.

Indumenti pensati per regalarci un’aria cool, ma anche coprirci dal gelo e coccolarci, proprio come le coperte dove ci rifugiamo in compagnia di una cioccolata calda durante una giornata di pioggia.

Il piumino di Irina Shayk è una giacca realizzata in morbida pelle e imbottita con piume d’anatra provenienti da fonti sostenibili. Un tessuto che le garantisce torpore anche nella versione bomber che arriva in vita. La colorazione scelta dalla modella è un evergreen: la tonalità cammello. La stessa che ha scelto anche per i pantaloni, che completano il look insieme a scarpe, borsa e dolcevita neri.

Sono i colori nude ad essere i più ricercati per questa stagione, soprattutto il beige, il kaki e il bianco. Tele su cui poter giocare con gli accessori: cappelli, sciarpe, occhiali, gioielli. Gli abbinamenti sono infiniti e ci permettono di essere versatili sia per il giorno che per la sera.