Il mondo della moda si popola di nuove indossatrici, giovanissime gocce d’acqua figlie delle più grandi top model degli Anni ‘90. Dopo la coppia madre-figlia formata da Kate Moss e Lila Grace, Monica Bellucci e Deva Cassel, Milla Jovovich e Ever Anderson, ora è il turno di Cindy Crawford e la sua versione “mini-me”, la ventenne Kaia Gerber.

L’incredibile somiglianza tra le due era già cosa nota, ma l’eredità del patrimonio genetico è stata messa ancora più in evidenza con una nuova fotografia postata sul profilo Instagram di mamma Cindy. La già supermodella Kaia Gender, è stata immortalata con indosso un paio di jeans a vita bassa e un maglioncino con la bandiera degli USA. Vi ricorda qualcosa?

La foto è un omaggio all’iconica cover di ELLE, con protagonista Cindy Crawford nel 1994, che posò esattamente con lo stesso abbigliamento ora portato dalla figlia.

“Baby stole my look!” (La piccola mi ha rubato il look), recita la didascalia della foto, che nella seconda pagina propone lo scatto originale, due immagini in cui il passato e il presente si fondono come il riflesso di uno specchio, tanta è la somiglianza tra madre e figlia.

Inutile dirlo, i due scatti hanno ricevuto una marea di reaction, specialmente dalle amiche ed ex top model di Cindy Crawford: Linda Evangelista ha commentato scrivendo “déjà vu”, Helena Christensen ha lasciato un cuore rosso tra due bandiere americane e Giancarlo Giammetti, ex compagno dello stilista Valentino Garavani ha messo l’emoticon di un applauso. Ma anche Rachel Zoe, Paris Hilton, Ellen Pompeo, Julianne Moore e tanti altri personaggi dello showbiz hanno lasciato il loro segno di apprezzamento a tanta bellezza.