La nuova linea di cosmetici ispirata a Batman di Kylie Jenner per Halloween 2022

La festa di spiriti, mostri e streghe è sempre più vicino e brand e celebrities si preparano non solo con trucchi spaventosi, feste e costumi ma anche con i lanci delle proprie collezioni. È il caso di Kylie Jenner, che ha lanciato la sua nuova linea di cosmetici ispirata a Batman proprio in vista di Halloween 2022.

La più piccola imprenditrice della famiglia Kardashian non è di certo nuova nel settore: questa ispirata a Batman è solo l’ultima trovata di una delle influencer più famose del mondo. Si chiama “Batman X Kylie” e il cavaliere oscuro la fa da padrone, con il suo mood noir, i crimini a Gotham City e i nemici di sempre, il tutto tra tinte forti che spaziano dal blu al giallo.

Batman e Halloween, Kylie Jenner lancia la limited edition ispirata al pipistrello più famoso del mondo

Non è un caso che proprio nel 2022 sia uscito l’ultimo film ispirato a Batman, firmato dal regista Matt Reeves, e sull’onda del cinema hollywoodiano artisti, stilisti e make up artists stanno seguendo lo stesso filone, di sicuro successo. Kylie ha così dato vita a una collaborazione con Warner Bros per sviluppare la sua Batman X Kylie, un’edizione limitata che contiene una palette con polveri pressate, eyeliner e set per truccare le labbra.

Dalle dichiarazioni rilasciate online, si apprende anche che Kylie Jenner nutre particolare simpatia per la festa di Halloween (è una delle sue preferite), ed è sempre stata una fan di dell’eroe dei fumetti della DC Comics. L’ispirazione per creare Batman X Kylie è arrivata proprio dai fumetti dell’eroe mascherato.

Halloween 2022 è all’insegna del fumetto e di Batman, con la linea cosmetica di Kylie Jenner

Su Instagram, l’influencer ha cominciato a mostrare qualcosa di più della linea di cosmetici. Le foto la ritraggono tra i grattacieli di Gotham City illuminati dalle luci della notte, e nelle stories non ha rinunciato nemmeno a un travestimento che ricorda proprio la maschera di Batman. E poi ancora swatches sulle braccia dei colori della palette, che si alternano a cialde dal finish opaco ad altre più perlescenti e brillanti, ideali per realizzare un trucco per Halloween 2022.

Ricapitolando, la linea Baman X Kylie comprende:

Palette con 15 cialde di ombretti

con 15 cialde di ombretti Astuccio metallico con 3 eyeliner

3 lipstick dal finish glossy

dal finish glossy un illuminante in polvere pressata

Ovviamente anche i nomi dei cosmetici richiamano i termini del fumetto: dall’Enigmista a Joker, da Gotham City a Robin. Tutto l’universo di Batman viene così rappresentato in Batman X Kylie. Ancora una volta, i cofanetti che contengono gli eyeliner cangianti sono disegnati con i colori brillanti che si ripetono come tratto distintivo del fumetto: blu e giallo.

La palette degli ombretti ricorda in tutto e per tutto un fumetto da sfogliare, con tanto di classica copertina, e l’illuminante riporta il disegno iconico del pipistrello e lo stemma di Gotham City. È stata realizzata anche una pochette per contenere tutti i cosmetici con i fumetti di Batman stampati su ogni lato.

Batman X Kylie ha debuttato da pochissimi giorni ed è possibile acquistare i cosmetici che la compongono, fino a esaurimento scorte, direttamente sul sito di Kylie Cosmetics.