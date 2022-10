Le 10 migliori creme corpo da regalare a Natale

Nonostante sembri ancora lontanissimo, Natale si avvicina passo spedito e, di seguito, proponiamo una carrellata delle 10 migliori creme per il corpo da impacchettare sotto l’albero e regalare a Natale.

Fenty Skin – Butta Drop

La crema corpo del brand di Rihanna è un’edizione limitata e scintillante. La sua formula contiene il 25% di burri e oli vegetali. Nello specifico contiene olio di cocco, di riso, burro di Karité, di mango, succo di aloe vera, acido ialuronico, olio di jojoba, acero la e olio di Kalahari. La sua texture è particolarmente soffice e somiglia alla panna montata.

Caudalie Vinosculpt Crushed Cabernet

Per chi vuole provare a replicare a casa i trattamenti della spa, il gommage è perfetto per ottenere una pelle più liscia morbida e uniforme. La proposta di Caudalie è l’ideale da usare sotto la doccia per esfoliarla, grazie ai micro granelli di zucchero, e al tempo stesso idratarla, con la presenza del miele.

Foamie – crema corpo idratante

Foamie - Crema corpo idratante Burro solido per il corpo al cocco e burro di cacao, per un'idratazione intensa 7 € su Amazon Pro Vegana e priva di plastica Contro Nessuno

Si tratta di una crema corpo solida, questo stick è formulato con cocco e burro di cacao e dona un’idratazione intensa. Il packaging è in cartone e riduce al minimo gli sprechi. È un prodotto vegano e naturalmente privo di plastica, non contiene saponi, oli minerali, PEG o parabeni. Il regalo ideale per chi è attento all’Inci ma anche all’ambiente.

Pupa Re-Shape My Body

Si tratta di un trattamento snellente per il corpo a base di caffeina, arancia e carnitina, che insieme stimolano la microcircolazione. Questa crema all’obiettivo di modellare l’intera silhouette del corpo mettendo in atto un effetto snellente e rassodante.

Kylie Skin – crema corpo

La più piccola del team Kardashian, Kylie Jenner, ha lanciato la sua lozione corpo per tutti i tipi di pelle a base di cocco, una crema per il corpo che vuole nutrire e levigare la pelle. Nella sua formula contiene burro di karité, olio di girasole e di jojoba, avena e ginseng.

Bionike Defence Body Hydranourish

https://www.instagram.com/p/ChJwWomIg6o/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Questa crema corpo è testata contro il nichel, priva di conservanti e glutine, ed è ideale per la pelle sensibile, secca e molto secca. Dona fino a 48 ore di idratazione e il brand la presenta come un’emulsione olio/acqua. Contiene acido ialuronico e burro di karité e la sua texture in balsamo risulta soffice e confortevole fin dalla prima applicazione.

Bottega Verde – Burro Corpo Dolce Calma

Bottega Verde, Karite d'Africa Burro corpo super nutriente, con burro e olio di Karite. Per pelli secche o molto secche 18 € su Amazon Pro Nutriente per pelli secche Contro Nessuno

Questo burro per il corpo contiene il 97% di ingredienti di origine naturale: burro di karité e oli vegetali, tra cui quelli ottenuti dalla rosa canina, il melograno, la canapa e così via. Le note profumate a base di lavanda, cardamomo e patchouli la rendono il regalo ideale per il Natale 2022.

Diego Dalla Palma – Crema Corpo Workout

https://www.instagram.com/p/CcgDAxNMRjk/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Per chi desidera tenersi in forma anche durante le vacanze di Natale, questo crio gel tonificante e defaticante rappresenta il regalo perfetto. Si tratta di una crema rimodellante per ottenere gambe leggere, contrastando gli accumuli adiposi e rendendo la pelle più tonica.

Clarins – Crema Corpo Bordy Firming

https://www.instagram.com/p/CdIO_15tDRf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

La crema per il corpo pensato da Clarence rimodella la silhouettes entrata a fondo la pelle. La texture è vellutata e confortevole ed è arricchita con attivi vegetali bio. È leggermente profumata ed è ideale per un massaggio tonificante e idratante.

L’erbolario – Crema Corpo Papavero Soave

L'Erbolario, Crema Corpo Papavero Soave Crema rassodante e nutriente per il corpo, fiorita e ambrata 16 € su Amazon 20 € risparmi 4 € Pro Leggermente profumata e formulazione ricca Contro Nessuno

Questa crema profumata è formulata per le pelli più secche e per tonificare, elasticizzare e nutrire la pelle. La sua texture contiene ingredienti performanti come l’olio di Babassu e l’olio di oliva. È priva di siliconi, parabeni e petrolati. La sua formula è costituita dal 96% di ingredienti di origine naturale e la sua fragranza è fiorita e ambrata.