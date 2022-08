Kylie Jenner a Milano per un progetto sulla sua linea beauty

Kylie ama l’Italia. L’amore che nutre per il nostro Paese l’ha portata a tornare dopo pochi mesi dal matrimonio tra Travis Baker e Kourtney Kardashian. In quell’occasione l’intera “banda” Kardashian-Jenner si era riunita in quel di Portofino per celebrare le nozze della coppia. Terze nozze a dir la verità! I due, noti per le idee originali e anticonvenzionali, hanno deciso di celebrare per ben 3 volte il matrimonio, scegliendo come location Santa Barbara, Las Vegas e Portofino!

Stavolta Kylie torna in Italia per un motivo puramente professionale ed è la stessa donna a chiarirlo in una foto apparsa sul suo profilo Instagram, immagine che la ritrae all’interno di un laboratorio mentre indossa un camice bianco. Pare che l’imprenditrice americana stia testando proprio nel capoluogo lombardo un nuovo prodotto per la Kylie Cosmetics ovvero la linea di skincare e make-up professionale, 100% vegan, che la donna ha lanciato qualche anno fa sul mercato internazionale. Ma quale sarà il cosmetico che sta testando a Milano?

Anche in questo caso ci viene in aiuto un piccolo spoiler su Instagram. Kylie infatti mostra alcuni passaggi necessari per unire dei pigmenti colorati e ottenere così prodotti unici e originali. In particolare, pare che la donna stia testando tonalità e texture varie per dare il via a una nuova linea di fondotinta adatta a donne di tutte le etnie. A noi non rimane che attendere il lancio sul mercato, certi che sarà, come sempre, un grande successo!