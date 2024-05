Le glazed bitten lips sono il trend labbra del 2024

Il gesto di mordersi le labbra ha da sempre evocato un senso di sensualità e desiderio, rendendo le labbra più rosse e voluminose, quasi come un trucco naturale. Tuttavia, questa pratica può essere dannosa per la pelle delicata delle labbra. Per fortuna, il mondo del beauty ha trovato una soluzione innovativa e sicura: le Glazed Bitten Lips.

Questo nuovo trend mira a replicare l’effetto sottile e sensuale delle labbra morsicate, senza i rischi associati alla pratica reale. L’obiettivo è quello di ottenere labbra voluminose e leggermente colorate, ma in modo discreto e naturale. Le Glazed Bitten Lips si ispira alla naturalezza, offrendo un modo per ottenere labbra voluminose e colorate senza rinunciare alla freschezza e all’effetto “no makeup makeup”. Con un giusto mix di rossetto, olio labbra e balsamo glossato, è possibile ottenere un look perfetto per qualsiasi occasione, dalla vita quotidiana agli eventi più glamour.

Cosa sono le Glazed Bitten Lips e come si realizzano

Si chiamano Glazed Bitten Lips e, ovviamente, mirano a ottenere lo stesso effetto che si avrebbe mordendo il centro della labbra. Lo scopo, abbiamo detto, è volumizzarle e colorarle, ma rendendo la presenza della lip combo appena percettibile.

Ispirate al popolare Douyin Make Up e alle Korean Lips, le Glazed Bitten Lips sono se vogliamo la versione occidentale di questo trend e si distinguono per l’aggiunta di un elemento chiave: l’olio per labbra. Questo tipo di cosmetico, chiamato spesso lip oil, dona alle labbra un aspetto lucido e idratato, simile all’effetto ottenuto umettando leggermente le labbra con la lingua.

Ma come realizzare questo look sfumato e naturale? La beauty creator Bex Campbell ha condiviso i suoi segreti su piattaforme come Instagram e TikTok. Il processo è sorprendentemente semplice e richiede solo tre prodotti: un rossetto cremoso, un olio per labbra e un balsamo lucido.

Prima di tutto e come sempre, è importante preparare le labbra, esfoliandole delicatamente e idratandole con un balsamo. Per ottenere una base uniforme, si consiglia di applicare un leggero strato di correttore sulle labbra.

su tutta la superficie delle labbra, distribuendolo in modo uniforme. Questo passaggio conferisce alle labbra un aspetto lucido e idratato, accentuando la sensazione di freschezza e naturalezza. Infine, si completa il look con un balsamo labbra lucido, da applicare solo sulle parti non coperte dal rossetto. Questo passaggio aggiunge un ulteriore tocco di idratazione e lucentezza, per un risultato impeccabile.

Le Glazed Bitten Lips sono il trend perfetto per chi desidera labbra voluminose e colorate, ma senza rinunciare alla naturalezza. Con pochi semplici passaggi e i giusti prodotti, è possibile ottenere un look fresco e moderno, adatto a qualsiasi occasione.