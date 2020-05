Luce Beauty di Alessia Marcuzzi: prodotti, caratteristiche e dove comprarli

Stanche dei solito prodotti di bellezza? È in arrivo la nuovissima collezione Luce Beauty by Alessia Marcuzzi in vendita dalla fine di maggio e in pre-vendita da mezzanotte del 14 maggio 2020 nello shop online del brand. La linea skincare ideata dalla showgirl è nata dalla voglia di proposte per la cura e per la bellezza della pelle, completamente naturali.

Per le sue creme, Alessia Marcuzzi ha infatti voluto seguire il manifesto del clean beauty, come molte altre star prima di lei, come Jessica Alba e la sua Honest Beauty: la filosofia beauty più in voga è quella che vuole rendere la cosmetica rispettosa della pelle e dell’ambiente, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di esperti del settore che potessero guidarla nel percorso giusto ed ottenere i risultati migliori per la cura della nostra pelle in modo sicuro.

I principi cardine? Naturalezza, made in Italy, sicurezza, rispetto e fiducia. Tutti i prodotti, infatti, sono certificati biologici e realizzati con ingredienti di origine naturale (oltre il 98%), provenienti dalla macchia mediterranea. Tutta la filiera è stata realizzata da eccellenze italiane, dall’ideazione del prodotto fino alle materie prime, e tutti i prodotti sono dermatologicamente testati, biologici e nickel tested.

Come da normative europee, inoltre, Luce Beauty by Alessia Marcuzzi è cruelty free e tutti i suoi packaging sono realizzati con materie riciclabili, per avere il minor impatto possibile sul nostro pianeta.

Scopriamo da vicino i primi 4 prodotti di Luce Beauty, in vendita nell shop online: Illuminating Serum, Lifting Cream, Eyelift Cream e Regenerating Night Oil.

Luce Beauty di Alessia Marcuzzi: Lifting Cream

Crema idratante, liftante, con effetto illuminante. La sua formula ricca di principi aiuta a conferire elasticità, levigatezza e luminosità ai tessuti. Grazie alla presenza di peptidi ad azione liftante, giorno dopo giorno, i muscoli del viso sono più rilassati. Favorisce un aspetto tonico e ringiovanito, il volto appare visibilmente disteso e radioso.

Percentuale di origine naturale: 98.5%

Prezzo consigliato: 39 euro

Ingredienti principali del Lifting Cream

Acido ialuronico : idrata in profondità e dona freschezza e compattezza alla pelle, poiché stimola la produzione del collagene da parte dell’organismo.

: idrata in profondità e dona freschezza e compattezza alla pelle, poiché stimola la produzione del collagene da parte dell’organismo. Vitamina E: aiuta a proteggere l’epidermide dall’azione dei radicali liberi, mantenendo i tessuti giovani ed elastici. È un potente antiossidante per la pelle, in grado di riparare i danni indotti dai fattori che ne accelerano l’invecchiamento, come l’esposizione ai raggi solari o allo smog.

Luce Beauty di Alessia Marcuzzi: Illuminating Serum

Il siero viso giorno idrata in profondità la pelle, aiutandola a mantenere il perfetto livello di acqua nei tessuti. Un ricco compound di estratti dell’area mediterranea contiene principi che svolgono un’azione altamente illuminante, che dona vigore e freschezza anche alle pelli più spente e atoniche. La pelle appare luminosa, rimpolpata, profondamente idratata e, usato quotidianamente, favorisce un aspetto vitale e levigato. Leggero e piacevole sulla pelle, l’Illuminating Serum è ideale come base per il trucco.

Percentuale di origine naturale: 98.6%

Prezzo consigliato: 45 euro

Ingredienti principali di Illuminating Serum

Acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare : idrata in profondità e dona freschezza e compattezza alla pelle poiché stimola la produzione di collagene da parte dell’organismo. Associato all’azione dell’acido ialuronico a basso peso molecolare, il trattamento penetra in profondità migliorando l’elasticità della pelle e riducendo significativamente le rughe più accentuate.

: idrata in profondità e dona freschezza e compattezza alla pelle poiché stimola la produzione di collagene da parte dell’organismo. Associato all’azione dell’acido ialuronico a basso peso molecolare, il trattamento penetra in profondità migliorando l’elasticità della pelle e riducendo significativamente le rughe più accentuate. Estratto di Ibiscus: effetto levigante, idratante ed antiossidante.

Luce Beauty di Alessia Marcuzzi: Eyelift Cream

Trattamento specifico per il contorno occhi ad effetto lifting. I principi contenuti nella sua formula svolgono un’azione idratante, elasticizzante e drenante, anti occhiaie. L’acido ialuronico contribuisce a combattere la formazione di rughe e segni. Possiede proprietà protettive e rigeneranti. La pelle è protetta da disidratazione e stress ossidativo, lo sguardo appare più giovane e radioso.

Percentuale di origine naturale: 98.4%

Prezzo consigliato: 30 euro

Ingredienti principali di Luce Beauty di Alessia Marcuzzi Eyelift Cream

Acido ialuronico : stimola la produzione di collagene ed idrata in profondità, dona freschezza e leviga la pelle.

: stimola la produzione di collagene ed idrata in profondità, dona freschezza e leviga la pelle. Aloe vera : vanta proprietà altamente idratanti, antiossidanti e rigeneranti.

: vanta proprietà altamente idratanti, antiossidanti e rigeneranti. Olio di cocco: nutre intensamente e ha proprietà fortemente lenitive.

Regenerating Night Oil

La sua formula unica, ricca di preziose proprietà antiossidanti, idratanti e nutrienti, si prende cura della pelle con un’azione ristrutturante. I suoi principi svolgono un’efficace azione di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, con effetto idratante, elasticizzante e antiossidante grazie alla presenza di Olio di Argan, Vitamina A e Vitamina E. Protegge i tessuti formando un film protettivo sulla pelle contro disidratazione e inquinamento, fattori considerati come i maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle. Al risveglio la pelle appare rigenerata, luminosa, idratata e defaticata.

Percentuale di origine naturale: 99.2%

Prezzo consigliato: 49 euro

Ingredienti principali di Luce Beauty di Alessia Marcuzzi Regenerating Oil