Alessia Marcuzzi: selfie senza trucco per lanciare la sua linea beauty

Durante questa lunga quarantena moltissime star hanno tralasciato l’immagine perfetta e impeccabile a cui ci avevano abituato senza aver paura di farsi vedere al naturale, quindi senza trucco e spesso con ricrescite evidenti ai capelli.

A seguire questa tendenza è stata anche Alessia Marcuzzi che qualche giorno fa ha lanciato una challenge social su Instagram. L’iniziativa consiste nello scattarsi una foto in primo piano senza utilizzare né filtri né make-up, ma esponendosi esclusivamente alla luce del sole. Successivamente lo scatto al naturale può essere inviato in direct all’account @lucebyalessiamarcuzzi o postato sul proprio profilo con l’hashtag #iosonoluce.

La conduttrice è stata la prima a partecipare alla sfida social, condividendo un suo primo piano sorridente accompagnato da questo messaggio: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perchè? Perchè IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo“.

Alessia ha deciso di sfruttare questa iniziativa non solo per promuovere la bellezza al naturale, ma anche per lanciare la sua prima linea beauty che si chiamerà appunto Luce. Si tratta di una serie di prodotti skincare tutti rigorosamente biologici così come ha preannunciato la conduttrice stessa: “La linea è fatta di prodotti completamente naturali e biologici, privi di sostanze tossiche che possono essere molto dannose per il nostro corpo e il nostro ambiente“.

Per adesso ancora non si hanno dettagli sulla tipologia e le caratteristiche dei prodotti: bisognerà aspettare il prossimo 14 Maggio, giorno in cui è in programma il pre-lancio della linea.