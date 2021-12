È proprio il caso di dirlo: ode al caschetto, medio e mosso, proprio come quello di Luisa Ranieri. L’attrice, reduce dalla sua ultima fatica in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, dove interpreta zia Patrizia, sfoggia uno dei tagli intramontabili che, anche nel 2022, sarà tra gli hair trend più in voga.

Perfetto nel colore naturale della chioma, nel caso di Luisa Ranieri un intenso castano cioccolato, il caschetto riesce sempre a stupire per la sua semplicità ed eleganza. Ideale anche per chi adora le schiariture: il lob ondulato infatti riesce a esaltare alla perfezione tutte le sfaccettature e le nuance dei capelli.

Un taglio classico che riesce a essere chic senza alcuno sforzo. Pratico, femminile e altamente versatile, perfetto per chi cerca una strada a metà tra la facilità di una messa in piega e uno stile raffinato. Si presta per essere portato liscio, riccio, con onde appena accennate o ben definite. Ma anche con la riga in mezzo, o di lato, con frangia o ciuffo. Insomma è un taglio versatile che non stanca mai.

Ma soprattutto è uno degli hairstyle più trendy dell’autunno-inverno 2021 e sappiamo di sicuro che non passerà di moda, non nel 2022 per lo meno e non se abbinato a delle onde morbide. Che sia leggermente lungo, come quello di Luisa Ranieri, o un classico clavicut, ossia un caschetto che sfiora la linea delle clavicole, è talmente in voga da restare sul podio delle acconciature più scelte da anni.

Facilissimo da gestire a casa, sta bene a tutte: slancia la figura e può essere personalizzato con scalature studiate ad hoc che valorizzano ogni forma di volto. E non dimentichiamoci del colore. Sia che siate fan del vostro colore naturale, sia che amiate qualche schiaritura, il caschetto è semplicemente perfetto.