Scegliere adeguatamente il look da sfoggiare in occasione delle feste è senz’altro di fondamentale importanza. E se siete a corto di idee per quello che riguarda gli accessori adatti a impreziosire il vostro abbigliamento, niente paura! Anche in questa occasione a venire in nostro soccorso è la top influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni.

La buiseness woman, infatti, mentre si stava godendo una giornata di relax con i suoi due splendidi bambini, Leone e Vittoria, ha pubblicato degli scatti su Instagram, nei quali mostra la sua acconciatura (assolutamente da copiare!). I capelli semi raccolti sono fermati da un elegantissimo fiocco di velluto nero, personalizzato con le iniziali del suo nome e cognome cucite su una delle due codine del fiocco. Semplicemente perfetto.

E se amate giocare con acconciature particolari, arricchite da cerchietti bombati, nastri, fiocchi o fermagli, questo è senza dubbio il periodo dell’anno ideale. Tra i look più ricercati per le feste, infatti, oltre al semi raccolto con fiocco (Ferragni docet), c’è la classica coda alta, impreziosita da maxi fermagli magari del vostro brand preferito (quelli Chanel o Louis Vuitton sono fantastici), oppure trecce e codine legate con elastici brillanti.

Se invece siete amanti dei look semplici, potreste optare per il classico cerchietto, magari impreziosito con strass o altri punti luce o in tinta con maglioni e vestiti. In quel caso, i capelli lisci – o leggermente mossi – si sposano benissimo, mettendo in evidenza il cerchietto. I foulard, poi, sono l’ideale per le persone più creative. Si possono usare come fascia per capelli e fermare l’acconciatura con un fermaglio bijoux.