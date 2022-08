Se ne parla come il trend del momento ma in realtà l’aesthetic rosa ispirata al mondo di Barbie esiste da sempre. A renderla mainstream ci ha pensato la notizia relativa all’uscita nel 2023 del film “Barbie” diretto da Greta Gerwig e interpretato da Ryan Gosling nei panni di Ken e dalla bellissima Margot Robbie che darà vita proprio a lei, la mitica bambola che ha conquistato intere generazioni. E se la versione biondo platino di Gosling ci fa sorridere, l’idea che l’attrice possa dare fisicità a Barbie ha conquistato tutti!

Le prime foto di Margot Robbie sul set ci confermano che la sua Barbie sarà ispirata agli anni ‘90: capelli scompigliati, outfit campy e colori fluo. La vera novità però è il make-up che dona a tutte ed esalta la naturale luminosità del volto. Il tema dominante, nemmeno a dirlo, è il rosa ma è fondamentale trovare la propria tonalità. Eddie Duyos, make up artist di Make Up For Ever, consiglia di sollevare il labbro inferiore per osservare da vicino il colore del tessuto labiale naturale. Quella sarà la base di partenza nude sulla quale costruire il proprio barbiecore.

La base viso dovrà riproporre un incarnato uniforme e leggero. Margot Robbie parte da un colore quasi trasparente che lascia la scena a un trucco occhi che trova il focus nelle sopracciglia, ispirate al microblading, e nelle ciglia esaltate da mascara extra-black che ne potenziano volume e lunghezza. Non dimentichiamo le labbra: per sentirsi Barbie alias Margot Robbie è indispensabile lasciare nel cassetto le tinte opache della scorsa stagione e puntare sull’effetto glam e scintillante di lucidalabbra e rossetti ovviamente rosa!