Elettra Lamborghini, la nuova foto è 100% barbiecore!

Elettra Lamborghini è sempre sul pezzo! La giovane cantante ci regala la sua personale interpretazione del look total pink. Grazie alla chiave ironica che da sempre contraddistingue il suo rapporto con la moda, la donna gioca con ispirazioni che arrivano dal mondo dei fumetti e con una tonalità di capelli che ricorda molto da vicino quella di Megan Fox. Il risultato, a metà strada tra il seducente e il cosplay, è divertente, stupisce ma rivela anche un dettaglio inedito: il barbiecore è tremendamente sexy e dona a tutte!

L’hashtag #barbiecore conta ben 13 milioni di visualizzazioni su TikTok e nel 2022 le ricerche di abiti e accessori rosa sono aumentate del 100%. Valentino ha intercettato per primo la nuova tendenza con la collezione Valentino Pink PP, presentata alla Paris Fashion Week. Il nuovo colore, sviluppato con Pantone, è una tonalità di rosa brillante, quasi fluo: il successo è planetario. Star del calibro di Zendaya, Arianna DeBose, Lizzo, la nostra Elettra Lamborghini ma anche il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, ne rimangono folgorati e non perdono occasione per indossarlo.

Ma cosa vuol dire esattamente barbiecore? Barbiecore è uno stile 100% girlish, sexy e superfemminile che non rinuncia a quella delicata ma onnipresente nota kitsch che da sempre accompagna il mondo di Barbie, la famosa bambola Mattel. È shock, è energia allo stato puro, è un mood che strizza l’occhio a ispirazioni deliziosamente vintage. È un look perfetto per Elettra Lamborghini e per tutti coloro che non aspettano altro che lasciarsi travolgere da questa fantastica onda rosa!