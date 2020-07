I 30 anni di Margot Robbie: da Harley Quinn a reginetta di Hollywood

Dall’Australia a Hollywood, come la sua collega e amica Nicole Kidman, Margot Robbie è riuscita in pochi anni a diventare una delle attrici più famose richieste dall’industria del cinema. È uno dei nomi più richiesti sul grande schermo e, nonostante copia 30 anni il 2 luglio, ha già lavorato con Quentin Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Charlize Theron e la stessa Kidman. Bellezza senza tempo, amante del make-up naturale, è camaleontica nella scelta dei ruoli nei film riuscendo a passare dal cinecomics al biopic.

Tra i suoi successi ci sono Suicide Squad, nei panni di Harley Quinn, Tonya e Bombshell. Due candidature all’Oscar all’attivo, la sua carriera è solo all’inizio e, nonostante abbia trovato l’amore da tempo, non ha fretta di avere un figlio.

I 30 anni di Margot Robbie

Margot Robbie è una delle attrici più talentuose e ricercate degli ultimi anni a Hollywood e ha intrapreso anche la carriera di produttrice. Ha fondato la LuckyChap Entertainment, una società di produzione con la quale ha prodotto Tonya, il thriller Terminal, Birds of Prey e Promising Young Woman.

Icona di stile, ricercata dai maggiori stilisti e da tutte le riviste patinate, volto di Chanel, attenta alla forma fisica perfetta e ai dettagli del look. Una bellezza australiana che ha saputo imporsi grazie all’innato carisma e al talento. “Mi piace pensare che su ogni set io possa imparare qualcosa di nuovo: è forse l’aspetto più eccitante del mio lavoro” ha dichiarato l’attrice che seleziona con cura i suoi ruoli.

Margot Robbie: la biografia

L’attrice è nata il 2 luglio 1990 a Dalby, in Australia, che però le sta stretta fin da subito. Il suo sogno è il cinema e per questo vola a Los Angeles dove iniziare la carriera. Però Margot ama spesso allontanarsi da casa sua e vedere posti nuovi, per conoscere altre realtà.

“A Los Angeles si finisce con incontrare solo gente del cinema o dello spettacolo, mentre io credo che per un attore sia importante avvicinare persone e luoghi diversi. Per questo, appena posso, faccio lo zaino e parto per luoghi tranquilli dove nessuno mi riconosce“.

Il primo ruolo importante è quello di Naomi Lapaglia nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, al fianco di Leonardo DiCaprio. La critica Sasha Stone la definisce la miglior bionda scelta da Scorsese sin dai tempi di Cathy Moriarty in Toro scatenato. Un accostamento che le porta fortuna e la lancia nella carriera a Hollywood. Nel 2014 recita in Suite francese, di Saul Dibb, al fianco di Michelle Williams. Nel 2015 affianca Will Smith in Focus – Niente è come sembra e riceve una nomination ai BAFTA come Migliore stella emergente.

Uno dei ruoli a cui è più legata è quello di Jane Porter in The Legend of Tarzan: “Quando ho letto la sceneggiatura ho fatto un salto sulla sedia. Finalmente un personaggio femminile anticonvenzionale. Il film lascia spazio ai sentimenti e all’introspezione ma ci sono anche tante scene d’azione. Alle donne non le affidano mai. Si pensa che non siamo portate a questo tipo di intrattenimento. Non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione.”

Margot Robbie: l’affermazione nei panni di Harley Quinn

La carriera di Margot Robbie sembra costellata di grandi occasioni ma è nei panni di Harley Quinn che la sua popolarità la porta ad avere un pubblico tutto suo. L’attrice entra nel mondo dei cinecomics nelle vesti dell’ex-psichiatra e folle amante del criminale Joker, nel film del 2016 Suicide Squad, al fianco di Will Smith e Jared Leto. Il lungometraggio incassa ben 745 milioni in tutto il mondo, entrando nella classifica dei film di maggior successo di sempre.

La trasformazione di Margot Robbie in Harley Quinn è opera di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson che hanno vinto l’Oscar nel 2017 per il Miglior Trucco per Suicide Squad. Le maggiori testate di moda e non solo riportano tutorial su come riprodurre il look da bambola punk di Margot nei panni di Harley Quinn trasformando attrice e personaggio negli argomenti più cliccati sul web negli ultimi anni. L’attrice australiana ha raggiunto l’apice del successo e della notorietà.

Film successivi e candidature all’Oscar

Dopo il successo di Suicide Squad, la carriera di Margot Robbie prende il volo e arriva subito la grande occasione. Viene candidata all’Oscar come Miglior Attrice per il film biografico Tonya nel quale, la camaleontica attrice, mostra un lato più drammatico. Il grande successo del film, sia di pubblico sia di critica consacra Margot Robbie. Diventa il nuovo volto di Chanel ed è richiesta per tutte le copertine delle più importanti riviste di moda.

Dopo aver indossato i panni di Elisabetta I d’Inghilterra, in Maria regina di Scozia, inizia a girare il film di Quentin Tarantino: Margot è Sharon Tate, moglie di Roman Polański, in C’era una volta a…Hollywood, al fianco di Brad Pitt e del ritrovato Leonardo DiCaprio.

Nel 2019 arriva Bombshell – La voce dello scandalo, tratto da una storia vera come buona parte dei film da lei interpretati. Per la pellicola, nella quale recita al fianco di Nicole Kidman e Charlize Theron, riceve la seconda candidatura agli Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Infine a febbraio 2020 arriva nelle sale il secondo attesissimo film che la vede nei panni di Harley Quinn, ovvero Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Vita privata: Margot Robbie e Tom Ackerley

Margot Robbie e Tom Ackerley sono tra le coppie di Hollywood più amate. Si sono conosciuti nel 2014 sul set di Suite francese. Tom è un assistente alla regia e produttore inglese. La coppia è convolata a nozze due anni dopo, nel 2016, ma non ha ancora avuto figli. Non escludono di averne anche se l’attrice è stufa di sentirsi ripetere questa domanda durante ogni intervista.

“Sono così furiosa che ci sia questa convezione sociale. Da quando mi sono sposata la prima domanda che mi fanno tutti nelle interviste è ‘Quando avrai un bambino?‘”. Archiviato, per ora, il discorso bambini, Margot lavora spesso al fianco del marito.

“Mio marito e io ci divertiamo veramente. Adoriamo stare sul set e insieme sviluppiamo progetti, ci occupiamo dei finanziamenti, della produzione e della distribuzione.”

Lo stile e il make-up

La bellezza senza tempo di Margot Robbie ha reso il suo volto uno dei più richiesti nel mondo beauty. Da campagne pubblicitarie, come quelle per Calvin Klein e Chanel, alle copertine delle riviste di moda, tutti vogliono Margot.

Ma qual è il suo segreto? Se sul grande schermo l’abbiamo vista nei panni più differenti e stravaganti, sul red carpet i suoi look sono tra i più raffinati. Certamente la semplicità è la parola d’ordine.

L’aspetto del suo viso è sempre luminoso e naturale grazie al make-up non make-up che predilige la cura dell’incarnato. Non mancano eccezioni come per lo smokey marrone e bronzo, la matita nera e i lucidalabbra dai colori audaci.

Tra i prodotti più usati dall’attrice, svelati da Vogue UK, troviamo il siero viso di Skin111, il detergente Dr. Lancer e la crema idratante La Prairie. Il suo fondotinta preferito è di Sukku, un brand che al momento non è distribuito in Italia.

Per i outfit nel suo armadio non possono mancare il teddy coat, morbido ed extra large, così come il trench. Skinny jeans, pantaloni in pelle e décolleté completano i suoi look quotidiani.

E sul red carpet? Il bianco è il suo colore preferito per abiti, blazer, top e pantaloni. In altre occasioni ha scelto anche colori come oro o carta da zucchero, verde oliva, fino all’intramontabile nero. Chanel, di cui è testimone, ha disegnato alcuni dei suoi look più noti sui tappeti rossi.

5 curiosità su Margot Robbie

Concludiamo il nostro viaggio nella vita e nella carriera di Margot Robbie con 5 curiosità imperdibili:

L’attrice è alta 1,68 m;

1,68 m; Margot Robbie e Nicole Kidman sono le attrici australiane più pagate a Hollywood secondo Forbes;

sono le attrici australiane più pagate a Hollywood secondo Forbes; Ha frequentato una scuola circense e ha un certificato di trapezista;

e ha un certificato di trapezista; È appassionata di hockey e, quando è arrivata negli Stati Uniti, ha fatto parte di una piccola squadra;

e, quando è arrivata negli Stati Uniti, ha fatto parte di una piccola squadra; Non ama girare scene di nudo e ha avuto molte difficoltà per quella di The Wolf of Wall Street.