Manicure giapponese: cos’è e prodotti

La manicure giapponese permette di avere unghie lucide e sane con un effetto naturale: cos’è questo trattamento, chiamato anche P-Shine dal brand principale che lo ha diffuso in commercio, e quali sono i prodotti da conoscere per provarlo anche a casa?

Questa pratica di nailcare, che negli ultimi anni è diventata di grande tendenza, insieme a quella russa, ha origini antichissime (pare che le prime testimonianze siano addirittura di 400 anni fa) e punta a mani curate e unghie robuste e perfette senza l’uso di smalti o prodotti aggressivi.

Nata per rinforzare e far brillare le unghie delle nobildonne, la manicure giapponese è ideale per chi desidera una nail art sobria senza abdicare a un tocco chic.

Vi abbiamo incuriosite? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa beauty routine che arriva da lontano.

Cos’è la manicure giapponese

La manicure giapponese utilizza prodotti naturali prendersi cura delle unghie e renderle forti e brillanti. Come? Ecco la procedura con cui è possibile farsi coccolare in uno dei tanti centri estetici professionali che propongono il trattamento.

Si comincia con un’analisi dell’unghia per capirne lo stato di salute e le criticità. Le unghie, poi, vengono pulite con una soluzione sgrassante che le ammorbidisce e elimina i batteri, prevenendo eventuali infiammazioni. Successivamente vengono trattate le cuticole, con il classico bastoncino di legno di arancio e l’aiuto di un olio emolliente a base di estratti di tè rosso, di alghe, di bambù, di vaniglia, di semi di loto e di ylang ylang. A questo punto sull’unghia viene applicato un prodotto a base di cera d’api nutriente. Con l’apposita lima in pelle di camoscio (per lo più in finta pelle, in realtà), si effettua un massaggio che migliora la circolazione permette a tutte le proprietà nutrienti della cera d’api di penetrare in profondità. Infine, sulle unghie viene passata una polvere a base di cera d’api, polvere di riso e perle per un effetto luminoso e protettivo.

I prodotti per la P-Shine

La manicure giapponese fai da te non è impossibile, occorrono solo un po’ di pazienza nel seguire tutti i passaggi e, ovviamente, i prodotti giusti.

In Italia non è facile reperire l’originale P-Shine, ma sono tantissimi i kit completi e i singoli attrezzi e trattamenti in vendita per provare anche a casa la manicure giapponese.

