Il Met Gala 2022 si è tenuto nella notte tra il 2 e il 3 maggio, ma i look mozzafiato presentati in quell’occasione continuano a far parlare di sé. Gli ospiti della serata hanno sbalordito tutti non solo con gli abiti in tema Gilded glamour, ma anche con gli accessori scelti, il beauty look e soprattutto le loro nail art.

Anche quest’anno gli stilisti di tutto il mondo hanno vestito gli ospiti del Met Gala, la serata all’insegna della moda che si tiene al Metropolitan Museum of Art di New York. Da Billie Eilish in Gucci a Blake Lively, Gigi Hadid, Chiara Ferragni e Fedez in Versace, fino a Kim Kardashian vestita con l’abito anni ’60 di Marilyn Monroe: i volti visti sul red carpet del prestigioso museo sono stati a centinaia e mai un outfit ha mancato di lasciare a bocca aperta il pubblico.

Gli abiti degli ospiti del Met Gala 2022, però, non sono stata l’unica cosa curata appositamente per l’occasione. Le star infatti hanno abbinato ai raffinati vestiti delle nail art altrettanto in linea con il loro stile, e nel corso della serata si sono susseguite unghie nude a veri e propri lavori artistici. Vediamo qualche fantasia, dalle più semplici alle più originali.

Tra i VIP che hanno optato per delle nail art estremamente semplici troviamo Hailey Baldwin-Bieber, Nicola Peltz-Beckham, Billie Eilish, Chloë Grace Moretz; HoYeon Jung e Simone Ashley hanno entrambe optato per una French manicure, la prima blu marino e la seconda invece impreziosita da un brillante dorato.

C’è invece chi ha preferito abbinare al proprio look una nail art più elaborata e stravagante. Lizzo in questo ha sicuramente lasciato tutti a bocca aperta: la cantante si è presentata con delle unghie “vorticose”, a spirale, con cui non solo ha suonato il flauto, ma ha anche dichiarato di “voler aprire il vino a tutti” durante la serata. Cardi B, invece, ha impreziosito le sue mani con una nail art dorata a cui ha applicato diamantini e catene, in linea con il suo outfit firmato Versace. Alla collega si è unita anche Cynthia Erivo, mentre Camilla Cabello ha optato per uno smalto bianco opaco adornato di rose in rilievo.

Al Met Gala 2022 non solo le donne hanno sfoggiato delle nail art memorabili. Anche gli uomini in questo senso sono stati protagonisti, con delle “men-icure” curate e impeccabili. Joe Jonas ha indossato uno smalto nero dalla fantasia dorata; Shawn Mendes ha invece riprodotto lo stemma e i colori del brand che lo ha vestito, ossia Tommy Hilfiger. A sbalordire tutti è stato Ben Platt, che ha scelto una nail art rosa con unghie lunghe e squadrate, impreziosite da perline.