La vera storia della Festa della Mamma e le più belle frasi da dedicare alla mamma

È possibile che qualcuno vi dica che la Festa della Mamma in Italia sia un’invenzione del fascismo. Si tratta, come per la Giornata internazionale della Donna, di uno dei retaggi del Ventennio che, da propaganda, sono diventati falsi storici. In effetti, la vigilia di Natale del 1933, fu festeggiata la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, ma si trattava di uno strumento governativo per implementare la demografia (le madri con più figli ricevevano un premio). La Festa della Mamma, in Italia e nel mondo, ha infatti altre origini.

La Festa della Mamma in Italia

Il primo Paese al mondo a festeggiare le mamme fu gli Stati Uniti. Da quest’usanza prese spunto Emma Lubian Missiaia, una direttrice didattica di Brescia, che ebbe l’idea di “importarla”. Ce la immaginiamo: chissà quante colleghe e maestre le avranno detto: “Lascia perdere queste ‘americanate’”, un po’ come accade oggi per festività come Halloween o altro, ma Missiaia era decisa, così andò dal sindaco e nel 1952, per la prima volta le mamme delle scolare della scuola “Angela Contini”, che Missiaia dirigeva, ricevettero una rosa e l’ormai classico “pensierino” che moltissimi bambini e le bambine di tutta Italia preparano a scuola ancora oggi. La storia di Missiaia e della prima Festa della Mamma in Italia è stata fortunatamente recuperata dalla giornalista Federica Pacella nel 2024.

Nel 1958 fu proposto e approvato il disegno di legge istitutivo della Festa della Mamma, a opera del senatore democristiano Raoul Zaccari. Tuttavia il ddl non fu poi confermato, perdendo la validità. Nel 1957 tuttavia la festa venne celebrata, considerando la figura materna come un dialogo tra le diverse culture religiose, nella parrocchia di Tordibetto di Assisi, a opera di don Otello Migliosi. Pian piano così, dagli anni ’50, la Festa della Mamma è diventata una ricorrenza ogni seconda domenica di maggio. C’è chi la considera una festa commerciale, ma tant’è: un giorno in più in cui dare e ricevere amore è sempre una bella cosa.

La Festa della Mamma nel resto del mondo

La Festa della Mamma è stata inventata nel 1908 negli Stati Unici, grazie all’attivista Anna Jarvis, che volle, per la prima volta, ricordare la sua mamma, che era stata una pacifista. La sua ufficializzazione è avvenuta paradossalmente nel 1914: immaginate, una festa che aveva a che fare con una pacifista, alla vigilia di quella che sarebbe stata la Prima Guerra Mondiale. Tuttavia la ricorrenza era già nata nella mente di un’altra pacifista, nonché nota attivista per l’abolizione della schiavitù, Julia Ward Howe, nel 1870: purtroppo il suo messaggio non ebbe seguito, fino appunto al 1908.

In gran parte del mondo, la Festa della Mamma ricorre la seconda domenica di maggio, tra cui appunto Stati Uniti e Italia. Altri Paesi sono orientati per lo più tra maggio e giugno, mentre nelle nazioni arabe la data è la stessa dell’equinozio di primavera.

Le frasi più belle da dedicare alle mamme

Qui di seguito frasi tratte da poesie o canzoni dedicate alle mamme. C’è tra esse una filastrocca, una di quelle che probabilmente molti e molte tra noi avranno imparato a scuola, ma non si trova traccia dell’autore o dell’autrice. Se lo o la conoscete, scrivetecelo nei commenti. Queste citazioni possono essere l’ideale per una dedica per la Festa della Mamma: