Marion Cotillard è la nuova testimonial di Chanel N.5

Per il suo centesimo anniversario, l’iconico profumo Chanel N.5 ha scelto Marion Cotillard come volto della nuova campagna pubblicitaria.

L’attrice francese per la prima volta presterà la sua immagine ad una fragranza che è tra le più famose e ambite dal popolo femminile. La campagna sarà presentata l’anno prossimo, ad un secolo esatto dalla creazione del profumo avvenuta nel 1921 per mano della mitica Coco Chanel.

La Maison è entusiasta della scelta ricaduta sull’affascinante artista francese: “Autentica, impegnata e generosa, Marion Cotillard porta la sua prospettiva unica di film in film, costruendosi un destino eccezionale da donna libera. Perfetta incarnazione della bellezza naturale alla francese, Marion Cotillard, la sola a possedere quell’irresistibile ‘Je ne sais quoi’, porta la sua eleganza all’immagine dell’iconica fragranza N.5“.

Come valore aggiunto, c’è da sottolineare che la Cotillard ha scelto più di una volta abiti firmati Chanel per calcare i red carpet di cerimonie ufficiali. Ad esempio, nel 2004 ha sfoggiato un outfit della Maison per la presentazione del film di Jean-Pierre Jeunet Una Lunga Domenica di Passioni. Stesso discorso per il tour promozionale del film di Oliver Dahan La Vie en Rose che le è valso tra l’altro il premio Oscar come miglior attrice protagonista.

L’attrice avrà, quindi, l’onore di unirsi alla lunga lista di muse che nel corso degli anni hanno ricoperto il ruolo di testimonial della fragranza, a partire da Mademoiselle Chanel fino ad arrivare alle più recenti Nicole Kidman e Gisele Bündchen.