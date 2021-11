Chanel e gli abiti da sogno indossati da Kristen Stewart nel film Spencer

Chanel e il cinema: un amore che si rinnova grazie alla partnership con il film Spencer di Pablo Larraín, presentato alla 78° Edizione del Festival del Cinema di Venezia e in uscita in Italia a gennaio 2022. Spencer è un biopic dedicato a Lady Diana, interpretata dall’attrice e ambasciatrice Chanel, Kristen Stewart.

La storia è incentrata in un preciso momento della vita della Principessa del Galles, quando nel dicembre 1991, durante le vacanze di Natale trascorse con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham House nel Nolfork, il suo matrimonio con il Principe Carlo stava andando in pezzi.

Qui, Diana è intrappolata in un matrimonio infelice e in una vita che ha solo l’apparenza di una favola. Il film indaga i tormenti e i disturbi psicologici di Lady Diana che nonostante la sua infelicità deve mantenere l’aspetto di una Principessa attorniata da lusso e bellezza. A fare da cornice al film Spencer ci sono gli abiti da sogno indossati da Kristen Stewart. Il regista Larraín, la costumista Jacquelin Durran e Maison Chanel hanno collaborato insieme condividendo la stessa visione d’insieme per realizzare il guardaroba simbolo di quel periodo.

Chanel e il cinema

Il sodalizio tra Chanel e il cinema vanta una lunga storia fatta di red carpet, look che sfilano sul grande schermo o scelti dall’archivio. Gabrielle Chanel entra molto presto in contatto con attrici e registi del mondo del cinema conquistando per il suo stile avantgarde che fornisce un’immagine moderna delle donne. La donna Chanel, infatti, è emancipata e indipendente, veste con giacche e tailleur formali e chic. Ben presto, questo modo di vestire diventa il tratto distintivo della maison di moda francese scelto da attrici come Anna Karina e Katharine Hepburn.

Anche in tempi più recenti l’unione che lega Chanel al mondo dei costumi cinematografici, è stata perseguita da Karl Lagerfeld. Quest’ultimo ha proseguito la modernità e l’atemporalità dello stile Chanel grazie ad alcuni progetti cinematografici come High Heels di Pedro Almodòvar e C’era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Tenendo sempre alta la visione moderna delle donne da rappresentare nei film, la Maison francese ha vestito le protagoniste con look ricchi di fascino e allure senza tempo. Adesso tocca a Spencer, dove Kristen Stewart indossa abiti da sogno e gioielli d’archivio.

I look Chanel indossati da Kristen Stewart in Spencer

Per creare i look del film Spencer, Chanel apre i suoi archivi e presta abiti vintage da far indossare a Kristen Stewart sul grande schermo. La costumista Jacquelin Durran studia attentamente le foto scattate alla Principessa Diana tra il 1988 e il 1992 perché voleva “capire la logica dietro le sue scelte e i pezzi chiave che indossava in quel periodo “, spiega la Durran.

Tra color block, bottoni dorati, dolcevita e jeans a vita alta abbinati a scarpe da tennis, prendeva forma lo stile casual e informale di Lady D libera di essere se stessa. Ma dentro agli abiti lussuosi, eleganti e formali Diana sembrava essere costretta a tacere la sua autenticità. Ed è proprio da questa distinzione tra abiti casual e formali che ha inizio quel percorso che traspare nel film: la rivelazione di una donna piena di tormenti e fragilità e ma anche forte e ribelle, vestita Chanel.

Sì, perché Chanel ha un posto speciale nel guardaroba di Diana: “Ogni volta che Diana indossa Chanel lei sembra essere se stessa” – dice la Stewart- “Quando ha bisogno di aiuto, nel film, Diana indossa abiti Chanel”, prosegue l’attrice. Gli abiti firmati Chanel diventano, quindi, una sorta d’armatura con cui la Principessa del Galles affronta quel periodo difficile della sua vita.

L’abito Chanel sulla locandina di Spencer

Il look simbolo del film Spencer è sicuramente l’abito da sera in organza beige che Kristn Stewart indossa sulla locandina del film mentre è ritratta di spalle piegata su sé stessa. Il vestito da favola è stato interamente rifatto per il film da Chanel ed è ispirato al look 82 della Collezione Haute Couture Primavera Estate 1988 disegnato da Karl Lagerfeld.

La sua realizzazione ha richiesto un totale di 1034 ore di lavoro (700 ore per il ricamo) e cinque sarte a tempo pieno e replica fedelmente il modello d’archivio della Maison. Si tratta di un abito impreziosito da paillettes dorate e argentate dalle forme rotonde, ovali o a foglia che formano dei ricami floreali. Inoltre, ha uno scollo dritto rifinito da una delicata balza in tulle plissettato e una cintura di raso applicata con fiocco sul davanti. La linea del vestito è contraddistinta da una gonna aderente sui fianchi che scivola ampiamente lungo le gambe e diventa più lunga sul di dietro. La Stewart lo definisce ” Un abito dalla bellezza straziante. Vedere una donna sul pavimento con un vestito del genere ti spezza il cuore.”

Il cappotto rosso

Kristen Stewart indossa anche un cappotto di tweed rosso della collezione prêt-à-porter Chanel Autunno-Inverno 1988/1989 denominata Patrimony. Proprio il red coat veniva indossato nel 1988 da Diana in occasione del suo arrivo per un impegno istituzionale a Parigi.

Il cappotto rosso è stato scelto per il film nella scena della chiesa di Natale per essere sfoggiato da Kristen Stewart insieme a un cappello realizzato per il film da una modista londinese sebbene non si trattasse di un tipico look indossato dalla Principessa a Sandringham.