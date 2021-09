Emmy Awards 2021, i look più belli sul red carpet

Si accendono le luci a Los Angeles sul red carpet degli Emmy Awards 2021, gli Oscar della televisione che ogni anno premiano gli attori e le attrice delle serie Tv più belle andate in scena. La 73esima edizione entra nel vivo con una kermesse di look sfoggiati dalle star, dove protagonisti sono gli abiti da sera che quest’anno sembrano abbracciare la tendenza minimalista delle linee pulite e semplici.

Non mancano idee di look più innovative e contemporanee fatte di maniche a palloncino, rouches e volant. Immancabili i tessuti pregiati della seta, tulle e taffetà che rendono gli abiti delle celebrities voluminosi o al contrario semplici e minimalisti.

Ad abbagliare non sono pailettes e lustrini ma i colori sgargianti declinati sugli abiti da sogno delle star: il giallo e il rosso sono i colori energici e vitaminici che predominano sul red carpet, mentre il verde e l’azzurro sono le nuances pacate e pastello scelte per i look più essenziali.

Tra le attrici in nomination per le serie tv più amate ci sono Kaley Cuoco e Katherine Zeta-Jones, ma anche Emma Corrin e Anya Taylor-Joy che incantano i flash dei fotografi con outfit elegante e sofisticati. Ecco i look più belli degli Emmy Awards 2021.

L’abito giallo fluo di Kaley Cuoco

L’attrice statunitense Kaley Cuoco illumina il red carpet con un abito lucente giallo fluo firmato Vera Wang. Si tratta di un abito in taffetà con scollo a cuore e bustier che prosegue con un profondo spacco frontale sulla gonna mentre le spalline sono arricchite con applicazioni di fiori dello stesso tessuto. Il look è completato da un morbido chignon adornato da una frangetta mentre il make-up appare luminoso e naturale seguendo l’effetto lucente dell’abito.

L’abito rosso di Sarah Paulson

Sarah Paulson, l’attrice famosa al grande pubblico per aver recitato nelle serie Tv cult American Horror Story e American Crime Story, partecipa agli Emmy Awards 2021 con indosso un vestito dallo stile scenografico e drammatico. L’abito firmato Carollina Herrera presenta uno scollo a V e delle pompose maniche a palloncino, realizzato in taffetà è declinato nei colori del rosso che è il colore protagonista di questa stagione. Infine, a conquistare è la gonna balloon, vaporosa e dall’aria giocosa che mette allegria. Il beauty look, invece, è caratterizzato da un caschetto biondo che spicca su un make up esaltato dal rossetto rosso.

L’abito da diva vecchia Hollywood di Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy incanta il red carpet degli Emmy Awards 2021 con un look bon ton da diva vecchia Hollywood che si conferma tra i più belli di questa edizione. Dior realizza l’abito per l’attrice protagonista della serie tv La Regina degli Scacchi composto da un long dress in seta lucida dal design a colonna e dalle linee essenziali e minimaliste coordinato a un maxi mantello che crea uno scenografico strascico in taffetà color giallo. Il look è completato da un’acconciatura scultorea composta da uno chignon alto con riga in mezzo e da un make-up in cui ancora una volta il rossetto rosso la fa da padrone.

Kate Winslet in Giorgio Armani

Kate Winslet, nominata per Omicidio a Easttown, ha scelto un abito nero con una profonda scollatura e maniche trasparenti firmato Giorgio Armani. Per completare il look, elegante e sofisticato, ha abbinato orecchini pendenti e bracciali Fred Leighton e una clutch nera decorata. Per finire, ha raccolto i capelli in una pettinatura arruffata.

L’abito borgogna di Catherine Zeta-Jones

Tra le sfumature di rosso adocchiate sul red carpet della 73esima edizione degli Emmy Awards, impossibile non citare l’abito color borgogna indossato da Catherine Zeta-Jones. Il long dress porta la firma di Cristina Ottaviano e conquista per le sue linee classiche ed essenziali da vero abito da sera ma allo stesso tempo per le noti seducenti regalate da un profondo spacco sulla gonna con strascico e da una scollatura rotonda e rigida che esalta le spalle e il décolleté. Niente acconciature sofisticate o troppo elaborate per l’attrice che sceglie di tenere i capelli sciolti messi in piega da onde dismesse e piatte nere corvino.

L’abito nuvole di Jurnèe Smollet

Vincitrice del premio come migliore attrice della serie Tv drammatica Lovecraft Country, Jurnèe Smollet cattura l’attenzione sul tappeto rosso degli Emmy Awards 2021 con un vaporoso abito Dior. Ideato e realizzato da Maria Grazia Chiuri, è caratterizzato da una serie di balze di tulle con orli sfrangiati declinato nel colore bianco ottico e che ha un effetto vaporoso e voluminoso come una nuvola. Il make-up dell’attrice è stato realizzato dal make-up artist Vincent Oquendo con prodotti Dior ed è caratterizzato da ciglia da cerbiatta e rossetto color vinaccia.

L’abito black&white di Adele

La cantante Adele punta tutto sul fascino e l’eleganza irresistibile del classico black&white con un vestito Schiaparelli che mette in risalto la silhouette del corpo. L’abito a colonna è realizzato in crepe di lana con maniche a rosetta drappeggiate in taffetà di seta bianco e orecchini a forma di dente. Il beauty look completa l’outfit della cantante con un essenziale chignon adornato da ciuffi che cadono lungo i contorni del viso. Il make-up, invece, punta su marcati tratti di eyeliner lasciando le labbra nude.

Il vestito minimalista di Emma Corrin

Famosa al grande pubblico per aver interpretato la principessa Lady Diana Spencer nella quarta stagione della serie televisiva The Crown, Emma Corrin sceglie l’eleganza del minimalismo per incantare il red carpet degli Emmy Awards 2021. L’abito realizzato da Miu Miu ha un design essenziale e forme pulite e semplici che abbandonano drappeggi e strascichi cadendo dritto e a piombo sul corpo dell’attrice. A completare il look un paio di guanti lunghi tagliati sulle dita dalle quali spiccano lunghissime unghie a punta nere. Mentre, un foulard in testa è il copri capo ton sur ton che esalta l’incarnato lunare dell’attrice.

L’abito ceruleo di Robin Thede

Tra i look più belli avvistati sul red carpet degli Emmy Awards 2021 impossibile non citare quello dell’attrice comica Robin Thede. Questo abito ceruleo è stato scrupolosamente realizzato da Jason Wu che sceglie metri di tulle e la silhouette a impero con scollo senza spalline esaltato da rouches e volant. Sul long dress sono state applicate una serie di perline che scendono dalla vita lungo la gonna richiedendo oltre 1000 ore di lavoro.