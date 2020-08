Matita trasparente labbra: a cosa serve e quali sono le migliori

Non tutte la conoscono, ma chi comincia a usarla non può più farne a meno, vista la sua utilità: stiamo parlando della matita trasparente labbra, e vogliamo raccontarvi a cosa serve questo trucco da portare sempre con voi nel beauty case dedicato al make-up e quali sono le migliori in commercio. La matita trasparente per le labbra, detta anche matita universale, come si evince anche dal nome, non ha un potere scrivente. La sua punta è bianca, oppure di un rosa chiarissimo, per questo può essere utilizzata con qualsiasi colore di rossetto senza alterarne l’effetto.

Se non è in grado di disegnare, quale è allora la sua funzione e perché tanti brand, specialmente di alta gamma, la propongono nei loro cataloghi? Ve lo spieghiamo noi.

A cosa serve e come si usa la matita trasparente labbra

La matita trasparente labbra, passata prima del rossetto, serve a contenerlo entro la linea tracciata, a evitare sbavature e anche a prolungarne la durata. Insomma, un prodotto utile un po’ a tutte, alle giovani che vogliono un effetto long lasting per i loro rossetti e i loro gloss, e a chi ha una pelle matura, in quanto con il tempo la bocca può perdere la sua definizione e le rughe intorno alle labbra, ostacolare la tenuta del lipstick.

Come si usa? Quando è il momento di truccare le labbra, dopo aver steso la base per il viso, la matita trasparente va stesa non all’interno e non all’estero, ma precisamente lungo la linea della bocca, uscendo fuori di un millimetro. Si inizia al centro del labbro superiore e si procede verso i lati, ripetendo l’operazione anche sul labbro inferiore. A questo punto, è possibile procedere come di consueto stendendo all’interno della bocca la classica matita per la labbra colorata e poi il rossetto. Con il lip gloss trasparente, invece, si salta il passaggio della matita colorata.

La matita trasparente permette al rossetto di durare di più e restare all’interno della linea delle labbra, che risultano così sempre ben definite.

Matite trasparenti labbra: le migliori

In commercio esistono moltissime matite trasparenti labbra. Inizialmente, trattandosi di un prodotto di nicchia, era difficile trovarne tra le proposte dei brand alla portata di tutte le tasche. Oggi, invece, vista una maggior attenzione nei confronti dei dettagli del make-up, è più semplice reperire prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ecco i preferiti della redazione.

Invisible Lip Liner Kiko

Invisible Lip Liner Kiko è resistente all’acqua e ha una lunga tenuta, con una texture morbida e scorrevole. Prezzo consigliato 5,99 euro Acquista ora

Matita trasparente labbra Bottega Verde

Il morbido film trasparente sul contorno delle labbra è creato grazie alle cere presenti nella formula della matita labbra trasparente Bottega Verde arricchita con estratto di Malva. Prezzo consigliato: 9,99 euro Acquista ora

Matita trasparente labbra Chanel

Ha una nuova formula sensoriale e a ultra-lunga tenuta Le Crayon Lèvres Chanel, per disegnare con precisione il contorno labbra. Completa di pennello per le sfumature e un temperino. Prezzo consigliato 26,90 euro Acquista ora

Matita labbra Sephora

Una matita labbra neutra waterproof e lunga tenuta, la Beauty Amplifier di Sephora Collection, per un rossetto che duri per ore e ore grazie alla sua formula. Prezzo consigliato: 9,90 euro Acquista ora

Colour Elixir Lip Liner Max Factor

Max Factor Colour Elixir Lip Liner è un prodotto caratterizzato da una speciale texture, che permette di riempire le piccole linee rendendo le labbra più dense, perfette, levigate e corpose. Prezzo consigliato: 6,95 euro Acquista ora