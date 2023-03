NYC Blonde, Gemini Hair e Camel Beige: le 3 tendenze capelli per la PE 2023

Il settore delle acconciature è in continua evoluzione e, ogni anno, le tendenze si rinnovano, portando freschezza e novità in questo ambito. Per la primavera/estate del 2023, sono tre le tendenze che spiccano sulle passerelle e che stanno già conquistando i saloni di bellezza di tutto il mondo: si chiamano NYC Blonde, Gemini Hair e Camel Beige.

NYC Blonde, la tendenza che arriva direttamente da New York

La prima tendenza, NYC Blonde, si ispira al classico look delle donne newyorkesi, caratterizzato da una chioma bionda naturale e luminosa, ma non troppo scintillante. È un look minimalista e chic, ideato da Jenna Perry e adatto a chi vuole sfoggiare un aspetto fresco e giovane senza rinunciare all’eleganza. Per ottenere questo effetto, si consiglia di sfumare diverse tonalità di biondo, dal più chiaro al più scuro, per creare un effetto ombré delicato e naturale. La chiave del successo di questo stile è la cura dei dettagli. La chioma dovrà essere sempre ben curata e luminosa, senza sfuggire alla cura del colore.

Gemini Hair, il trend capelli che si ispira ai segni zodiacali

La seconda tendenza, chiamata Gemini Hair, prende spunto dal segno zodiacale dei Gemelli e dalle sue “doppie” sfaccettature. Questa tendenza consiste nel creare una sorta di dualità sulla chioma, attraverso la combinazione di due colori diversi, come il castano e il biondo, o il nero e il rosso. Il risultato finale è una chioma dallo stile accattivante e originale, perfetta per chi desidera un look sofisticato e fuori dal comune. Si consiglia di scegliere due tonalità che si sposino perfettamente tra di loro, per ottenere un effetto armonioso e non troppo contrastante. Inoltre, è importante prestare attenzione alla scelta della tecnica di colorazione, per evitare di rovinare la chioma.

Camel Beige, il look per i capelli che si ispira a una particolare palette di colori

Infine, la terza tendenza, Camel Beige, è perfetta per chi vuole sperimentare un nuovo look senza stravolgere troppo la propria chioma. Questa tendenza consiste nel creare un mix di colori beige e marrone, per un effetto elegante e sofisticato. Il risultato finale è un’acconciatura morbida e naturale, con un tocco di luminosità che la rende perfetta per la stagione primavera/estate. Per ottenere questo effetto, si consiglia di utilizzare una tecnica di colorazione delicata (come i colpi di luce), che non danneggi la chioma e di scegliere una tonalità di beige e una di marrone che si completano tra di loro. Tra gli autori di questa tendenza c’è Maryann Hennings, hair stylist di Hollywood.

Le tendenze per la primavera/estate del 2023 sono numerose e variegate, ma queste tre sembrano spiccare sulle passerelle e nei saloni di bellezza di tutto il mondo. Ovviamente, ogni trend dovrà essere adattato alle esigenze e alle caratteristiche della propria chioma. Ma con un po’ di cura e attenzione si potrà ottenere un look originale e alla moda. Inoltre, è importante ricordare che la cura dei capelli è fondamentale per mantenere uno stile impeccabile: è sempre bene utilizzare prodotti di qualità e rivolgersi a professionisti.