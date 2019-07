Cosmetici vegani: la classifica delle marche migliori

I cosmetici vegani non contengono ingredienti o sostanze derivate da animali, così come sottoprodotti di origine animale (come ad esempio la cera d’api). Negli ultimi anni le marche migliori – e non solo naturali e biologiche – che si sono adeguate a una coscienza sempre più ecologista e attenta alla sostenibilità dei consumi sono andate aumentando.

Da un’analisi condotta da Pinterest è emerso che nel 2018 le ricerche per “vegan skincare” sono aumentate del 281%. Le star, dal canto loro, non sono da meno, e contribuiscono a dirigere l’orientamento della bellezza globale verso prodotti non testati sugli animali che sono anche privi, nelle formulazioni, di ingredienti di origine animale: da utilizzare ma anche da creare, come hanno fatto Lady Gaga e Jessica Alba.

Per scoprire se un brand rispetta i precetti vegani basta leggere l’INCI dei prodotti o affidarsi alle certificazioni riportate. Il più diffuso certificato europeo è il VeganOK, che nel rispetto della normativa ISO 14021 è definita di 2° tipo e cioè “Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione“. Nessuna sostanza e nessuna parte utilizzata per la realizzazione dei prodotti certificati VeganOK possono essere di origine animale o comportare per la sua estrazione o lavorazione o procedure che comportino lo sfruttamento di animali.

La redazione di DireDonna ha stilato la classifica delle marche migliori che propongono cosmetici vegani, segnalando il suo prodotto preferito per ognuno dei brand della top ten.

1. Inika Organic

Cosmetici vegani e naturali al 100%. Fondata nel 2016 in Australia, l’azienda propone prodotti make-up non comedogeni, che non irritano la pelle e non ostruiscono i pori. Tutto il catalogo è composto da soli prodotti naturali per la pelle sensibile, sono senza talco e cruelty free.

Vegan Lip Stick: rossetto vegan dalla texture ricca e cremosa, ricco di burro di karité naturale e olio di jojoba. Idrata e protegge le labbra, donando un tocco di colore. Contiene ingredienti biologici pregiati come l’olio di argan biologico e l’olio di avocado biologico.

Prezzo consigliato: 22 euro

2. Lavera

Gamma di cosmetici ecobio dalle formule delicate e dermatologicamente testate, ideali anche per le persone con allergie o intolleranze cutanee. Lavera non sperimenta i suoi prodotti sugli animali, non utilizza ingredienti geneticamente modificati, colori artificiali o conservanti. Quasi tutta la linea è vegan.

Eyeliner Matt’n Smoky Eyes: eyeliner vegano che può essere facilmente sfumato da un nero intenso a un grigio antracite più discreto. Texture piacevolmente morbida.

Prezzo consigliato: 4,99 euro

3. Kat Von D Beauty

La tatuatrice e regina dei social, nonché attivista in difesa degli animali, Kat von D, ha creato il suo beauty vegan brand nel 2008. Propone prodotti per il make-up vegani e cruelty-free ad alte prestazioni. La sua collezione d’esordio di rossetti comprendeva le tinte “Underage Red” e “Lolita”, ancor oggi tra le più vendute.

Studded Kiss Crème Lipstick di Kat Von D Beauty: rossetto mat vegano dalla formula ultra pigmentata vanta una tenuta lunga ed estremamente confortevole e un tubetto nero monocromatico creato da Kat Von D e ispirato al suo bracciale borchiato.

Prezzo consigliato: 21,90 euro

4. Elf Cosmetics

Brand con sede a Oakland, in California. Fondata da Joseph Shamah e Scott Vincent Borba nel 2004. I prodotti non contengono ingredienti di origine animale. La cera d’api è stata sostituita da cera sintetica e la lanolina è stata sostituita da Bis-Diglyceryl Polyacyladinpale-2. Attualmente elf sostiene HSUS ed è partner di PETA nel progetto Caring Consumer Project.

Baked Highlighter: illuminante per il viso infuso con vitamina E e oli idratanti di jojoba, rosa canina, girasole, albicocca e uva per nutrire la pelle.

Prezzo consigliato: 8 euro

5. TooFaced

Fondato nel 1998, Too Faced è un marchio cruelty free e in gran parte vegan. Da sempre alla ricerca di soluzioni inedite, definisce nuove tendenze nel settore dell’industria della bellezza. Costante l’innovazione dei prodotti e la cura dei dettagli nei packaging stile retrò.

Hangover Primer: base per il trucco contenente acqua di cocco, ingredienti a base di probiotici e sostanze rivitalizzanti che agiscono in sinergia per rendere la pelle più radiosa ed elastica e per contribuire a idratarla fissando il make-up e mantenendolo più fresco, durevole e impeccabile.

Prezzo consigliato: 33,50 euro

6. bareMinerals

Prodotti di make-up organico formulati con una miscela di minerali naturali e senza prodotti chimici. Sono adatti anche per i tipi più sensibili di pelle e sono disponibili in una vasta gamma di texture e finiture per soddisfare qualsiasi aspetto che si desidera ottenere. Cruelty free, ha una lista di prodotti al 100% vegani. È di proprietà del gruppo Shiseido.

Original Loose Powder Foundation SPF 15: fondotinta minerale che regala una sensazione finale molto naturale. Non contiene conservanti o sostanze chimiche irritanti, per essere tollerato anche dalle pelli più sensibili.

Prezzo consigliato: 28, 50 euro

7. Honest Beauty

Skincare, make-up e hair care firmato dall’attrice Jessica Alba: i prodotti consapevoli selezionano ingredienti naturali, innovativi e rinnovabili o riciclabili, per minimizzare l’impatto sull’ambiente, adatti anche alle pelli più sensibili. Prodotti performanti, dal packaging eco-friendly, con formule pulite ed efficaci, attente alla salute delle persone e dell’ambiente.

Lip Crayon: matita leggera con un colore ricco e una brillantezza tenue, trattiene l’idratazione e assicura labbra lisce e morbide. Contiene una miscela di olio di cocco, burro di murumuru e burro di karité con effetto emolliente.

Prezzo consigliato: 16 euro

8. Neve Cosmetics

Azienda italiana nata nel 2009 che produce cosmetici minerali, naturali e innovativi. I prodotti non sono testati sugli animali e gli ingredienti sono vegetariani e vegani. Niente siliconi, niente petrolatum, niente parabeni.

Palette: dieci ombretti pressati dai colori neutri e versatili. La texture vellutata dona alta sfumabilità, la formula wet&dry consente la massima versatilità di applicazione e la composizione arricchita di vitamine garantisce durata e comfort.

Prezzo consigliato: 33,80 euro

9. Farsali

Farsali è una linea creata da Sal Ali per rispondere alle esigenze di bellezza di sua moglie Farah, Vlogger canadese di origini indiane appassionata di make-up. In pochi anni ha conquistato le beauty addicted con tecnologie innovative e cruelty free che nutrono e curano la pelle e si adattano alla perfezione al make-up.

Jelly Beam Illuminator Highlighter: illuminante gelatinoso preparato con polveri per una finitura luminosa, con pigmentazione concentrata per un glow personalizzato. Ha un’innovativa texture in gel con elevata pigmentazione per una finitura ad alta luminosità.

Prezzo consigliato: 37,90 euro

10. Haus Laboratories

La neonata linea make-up di Lady Gaga è pronta a rapire il cuore di tutti i suoi fan con cosmetici vegani sviluppati da laboratori dedicati e con la consulenza della make-up artist Sarah Tanno.

Glam Attack Liquid Shimmer Powder Duo: due accentuatori altamente pigmentati, a tutto colore e lunga durata. Formule sfumabili, da liquido a polvere, per risultati di colore ed effetti perlati cangianti-

Prezzo consigliato: 36 euro

