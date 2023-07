Paco Rabanne è diventato Rabanne, ed ecco qui la prima Rabanne Makeup Collection

In occasione del suo sessantesimo anniversario, Paco Rabanne si reinventa diventando solo “Rabanne”. Un cambiamento di nome che va oltre il semplice rebranding, rappresentando un momento cruciale per la Maison, caratterizzato da una notevole crescita e dalla volontà di unire i mondi fashion e beauty.

Come è nato Paco Rabanne

La storia di Paco Rabanne è una narrazione affascinante di audacia e originalità nel mondo della moda. Fondata nel 1966 dallo stilista spagnolo Francisco “Paco” Rabaneda Cuervo, la Maison ha infranto i confini del tradizionale concetto di abbigliamento, introducendo materiali insoliti e innovativi nelle sue creazioni.

Il designer stesso, con il nome d’arte Paco Rabanne, ha lasciato un’impronta indelebile nel settore con la sua visione futuristica e concettuale, reinventando il concetto di haute couture e divenendo un’icona del suo tempo. Le sue creazioni rivoluzionarie, realizzate con materiali come il metallo, la plastica e persino la carta, hanno incarnato lo spirito dell’era spaziale e sono diventate sinonimo di glamour e modernità.

Da abiti a gioielli, profumi a accessori, l’estroso designer ha conquistato il cuore delle celebrità e delle donne di tutto il mondo, creando una sinergia unica tra moda e arte. La trasformazione in Rabanne segna un nuovo capitolo emozionante per il brand, unendo i mondi fashion e beauty e portando avanti l’eredità del visionario Paco Rabanne in un’epoca in cui la sua influenza continua a illuminare la strada della creatività.

Come cambia il brand Rabanne

Rabanne, un nome più snello e internazionale, simboleggia il nuovo futuro del marchio, che intende mantenere viva l’eredità pionieristica di Monsieur Rabanne, trasmettendo al contempo una visione moderna e audace. Questa trasformazione è accompagnata da una rinnovata identità visiva e un logo di grande impatto, omaggio alla storia avanguardista del brand.

La nuova e audace tipografia, ispirata alla fragranza inaugurale del 1969, Calandre, segna un segno distintivo più raffinato e minimalista, rappresentando la sicurezza del marchio mentre si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La scelta di utilizzare lettere minuscole nel logo sottolinea un approccio dirompente e trasgressivo, indicando l’entusiasmo di affrontare nuove sfide.

Questo rinnovato design si diffonderà gradualmente nei prossimi 12 mesi, abbracciando la posizione della Maison come potenza globale nel mondo del lusso. La nuova identità visiva apparirà in tutti i loghi, le campagne, i packaging e i negozi, unendo in modo sinergico la moda e la bellezza sotto un approccio creativo, inclusivo e innovativo.

Rabanne e il debutto nel mondo del make-up

Per celebrare questo straordinario cambiamento, Rabanne intraprende un viaggio inesplorato, lanciando la sua prima collezione di make-up. Unendo le forze dei mondi della moda e della bellezza, la collezione sarà presentata durante la sfilata della Primavera/Estate 2024 a Parigi il prossimo settembre. Il volto creativo globale di Rabanne Beauty sarà Diane Kendal, che darà vita ai mood e alle ispirazioni per questa nuova avventura.

Rabanne Makeup sarà disponibile in esclusiva online a partire dal 21 agosto e successivamente in selezionati punti vendita, tra cui Selfridges nel Regno Unito dal 31 agosto e gli store Sephora in Europa dal 12 settembre, seguito dal lancio negli store Ulta negli Stati Uniti a partire dal 1 ottobre.

L’intersezione tra moda e bellezza diventa così una realtà per Rabanne, aprendo un capitolo affascinante nella sua storia. L’innovativo approccio del marchio, unito alla sua eredità avanguardista, promette di regalare al mondo del lusso un’esperienza senza precedenti. Rimaniamo in trepida attesa di ammirare la Rabanne Makeup Collection e di scoprire le infinite possibilità che questa nuova anima unificata ci riserverà.