Lo ripetono continuamente dermatologi e specialisti: la protezione solare, seppur in forma più leggera, andrebbe usata tutto l’anno. Ora che però ci avviciniamo all’estate non ci sono davvero più scuse e le creme solari 2021 sono fondamentali per proteggere la pelle dai danni irreversibili che i raggi solari possono causare.

Così come per ogni altra categoria cosmetica, esistono diverse tipologie di solari, tutte in grado di rispondere a diverse esigenze. Trovare quella perfetta per la propria condizione non sarà difficile tra le tantissime formulazioni innovative e performanti delle creme solari 2021.

Creme solari 2021 raccomandate dai dermatologi

In estate i dermatologi ricordano di optare per una crema con SPF non inferiore a 30 e ad ampio spettro, il che significa che è in grado di proteggere sia dai raggi UVA sia da quelli UVB: i primi sono i responsabili dell’invecchiamento cutaneo, i secondi di scottature ed eritemi solari.

I dermatologi consigliano di orientare l’acquisto su creme che rispondano alle esigenze specifiche della pelle, quindi chi soffre di pelle particolarmente sensibile, dovrebbe scegliere creme solari senza profumo e ipoallergeniche, evitare filtri solari chimici e orientarsi su quelli fisici a base di minerali, con ingredienti sicuri come l’ossido di zinco o il biossido di titanio.

La Roche-Posay Anthelios SPF50+

Questo fluido invisibile senza profumo offre una protezione solare ultra resistente contro i raggi UVA e UVB, è resistente all’acqua, al sudore e alla sabbia. È ipoallergenica e ha un finish invisibile sulla pelle.

Protezione solare per il viso, le migliori

Il viso, si sa, è quella parte del corpo dove la pelle non solo è più esposta, ma è anche più sottile e necessita di una protezione maggiore. Qui infatti, gli specialisti consigliano di scegliere senza indugio creme con SPF di valori alti come 50. In più, bisogna tenere conto delle problematiche di cui ogni persona può soffrire, come acne, sensibilità o allergie. Le creme migliori sono quelle che tengono conto proprio di queste caratteristiche. Per i casi in cui la pelle sia soggetta a imperfezioni o ad altri disturbi molto comuni, si dovrebbe scegliere una crema solare per il viso non comedogena e priva di oli.

BioNike Aknet Sun SPF 50+

È un fluido solare per proteggere dal sole la pelle a tendenza acneica. Oltre a filtrare i raggi UVA e UVB, difende anche dai radicali liberi generati da raggi IR e UV. La texture è leggera e non untuosa, con polveri opacizzanti. Testata e non comedogena.

Protezione solare capelli

In estate non solo la pelle ha bisogno di protezione, bensì anche i capelli, soprattutto in condizioni di fragilità e capelli trattati, che hanno bisogno di essere adeguatamente protetti con uno spray solare per capelli.

EuPhidra Kaleido UV System Spray Capelli

È uno spray che contiene filtri UVB e UVA garantendo protezione e sicurezza. Arricchito con olio di mandorle dolci e olio di jojoba, che proteggono i capelli dalla disidratazione. Consigliato per tutti i tipi di capelli, specialmente per quelli trattati.

Crema solare bambini

La pelle dei bambini è la più fragile in assoluto e per loro vale la stessa regola degli adulti senza alcuna eccezione: protezione completa, il più alta possibile per evitare gli eritemi solari. Con il passare degli anni la pelle sarà meno soggetta a scottature improvvise e macchie antiestetiche, e il corpo ringrazierà senz’altro.

Ultrasun protezione molto alta SPF 50+ lozione bambini

È una crema ad alto fattore di protezione che difende la pelle dei più piccoli dai danni dei raggi UVA e UVB. È leggera e non appiccicosa e aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo. Resiste all’acqua ed è ricca di antiossidanti, non contiene profumo, siliconi, oli minerali, conservanti o emulsionanti.

Migliore crema solare viso antimacchia

Come abbiamo detto, i raggi solari UVA sono responsabili anche dell’invecchiamento cutaneo, che tra i primi segni visibili causa le macchie sulla pelle. Per questo, alcune creme solari si concentrano proprio su questo inestetismo cutaneo, proteggendo la pelle dal sole, in modo da arginare l’insorgenza delle macchie.

ISDIN Fotoultra Active Unify

È un fotoprotettore viso con protezione UVB/UVA. Stimola il processo di pigmentazione e uniforma la tonalità cutanea. È una crema dermatologicamente testata e resistente all’acqua, nonché ipoallergenica. Inoltre, aiuta a regolare la produzione di melanina.

