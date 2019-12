Phon da viaggio: 10 ottimi modelli sotto i 20€

Per chi è spesso fuori casa, per lavoro e non, il phon da viaggio è un accessorio irrinunciabile per una acconciatura perfetta, così DireDonna ha pensato di svelare i migliori 10 modelli sotto i 20 euro. Utilissimo anche in palestra, il phon portatile, insieme alla spazzola asciugacapelli, è uno di quei beauty device dei quali non saprete più fare a meno.

Il suo funzionamento è praticamente identico a quello di un asciugacapelli tradizionale, ci sono i modelli classici, quelli con funzione ionica (anti crespo) e quelli con riscaldamento a infrarossi. Solitamente il manico è pieghevole, permettendogli di occupare ancora meno spazio di un piccolo phon. La velocità e la potenza possono variare, ma oggi anche questi modelli tascabili assicurano una massima resa.

Le migliori marche hanno pensato a tutti, con un budget ridottissimo: Remington, Philips, Imetec, e Rowenta, solo per citarne alcune.

Vediamo, quindi, insieme i migliori phon da viaggio per un budget di massimo 20 euro.

I migliori phon da viaggio economici

Remington D2400

La massima comodità di questo modello è data dal manico pieghevole, fattore che però non influisce sulla sua stabilità. Il beccuccio in dotazione aiuta il fissaggio della piega. Due temperature e due velocità disponibili.

Pro: cavo lungo 1,8 metri

Prezzo consigliato: 11,99 euro

Philips BHD002/00 Essential Care Travel

Il piccolo phon da viaggio di casa Philips ha un design accattivante, è molto silenzioso, e ha una potenza di ben 1600 W. Compatto e maneggevole, la sua unica pecca è non essere ripiegabile, ma vedrete, occuperà pochissimo spazio.

Pro: massima potenza nonostante le dimensioni ridotte

Prezzo consigliato: 18,99 euro

Braun Satin Hair 1 Style&Go

Questo modello unisce due tecnologie: il riscaldamento a infrarossi e la funzione ionizzante. Indicato per chi ha capelli secchi, che si spezzano, o un cuoio capelluto sensibile. L’impugnatura è ripiegabile.

Pro: voltaggio universale

Prezzo consigliato: 19,90 euro

BaByliss 5250E Voyage

Un modello molto potente, ben 1200 W di potenza, e manico ripiegabile. Ha tre velocità e temperature, inclusa aria fredda. Include una pochette per trasportarlo più comodamente.

Pro: bocchettone dell’aria perfetto per lo styling

Prezzo consigliato: 17,98 euro

Rowenta CV1612 Handy Dry

La potenza maggiore è quella del modello Rowenta del quale vi andiamo a parlare. Ben 2000 W, concentrati in un phon piccolo e maneggevole. Il concentratore e il getto d’aria fredda facilitano la messa in piega.

Pro: sistema di risparmio energetico integrato

Prezzo consigliato: 14,99 euro

La nostra scelta: il modello con maggiore potenza e il miglior rapporto qualità-prezzo

Philips DryCare EssentialCare

Il modello meno caro della nostra lista ha ben 1200 W di potenza e il manico pieghevole. Philips assicura massimo rendimento anche in un modello così economico. La tecnologia ThermoProtect consente di asciugare i capelli con rapidità senza surriscaldarli.

Pro: tre impostazioni di asciugatura

Prezzo consigliato: 9,99 euro

Imetec Power to Style Travel

Passiamo in casa Imetec con questo phon da viaggio da 1400 W. Il suo beccuccio direzionabile permette una piega definita e facile da realizzare. Manico pieghevole e cavo di 2 metri. L’unico che sale di poco dal prezzo limite che abbiamo prefissato, ma un modello molto apprezzato e acquistato.

Pro: fornito di custodia da viaggio

Prezzo consigliato: 22,90 euro

Aigostar Linda 32GQT

Manico pieghevole, 1400 W di potenza, il suo motore DC a lunga durata permette una prestazione notevole. Due impostazioni di velocità e temperatura per una professionalità idonea ad ogni tipo di capelli.

Pro: spegnimento automatico a temperatura troppo alta

Prezzo consigliato: 13,98 euro

Phon Elehot

Questo piccolo phon funziona attraverso la tecnologia ionica, che elimina l’effetto crespo e i capelli elettrizzati. La tecnologia termoprotettrice assicura invece un flusso costante alla giusta temperatura.

Pro: temperatura anti crespo

Prezzo consigliato: 19,99 euro

Phon Pritech

L’asciugacapelli da viaggio Pritech agisce grazie alla funzione ionica, ha il manico pieghevole e un design total white compatto. Due velocità e spegnimento automatico in caso di surriscaldamento.

Pro: concentratore d’aria incluso

Prezzo consigliato: 10,95 euro

