Spazzola asciugacapelli: prezzi, tipologie, vantaggi

La spazzola asciugacapelli, nota anche come spazzola rotante, da non confondere con quella lisciante, è lo strumento perfetto per la messa in piega dei capelli durante l’asciugatura. DireDonna vi illustra vantaggi, tipologie e prezzi dei modelli più acquistati.

Grazie ad unico prodotto sostituirete phon e spazzola, lisciando o mettendo i capelli in piega mentre li asciugate, con un semplice gesto, grazie alla struttura dell’elettrodomestico. Infatti ha un design cilindrico, che permette, ruotandola dalle radici alle punte dei capelli, di ottenere il risultato che si desidera ciocca per ciocca.

Le tipologie e i vantaggi variano prima di tutto in base alla potenza della spazzola asciugacapelli, in secondo luogo per gli accessori, determinanti a seconda dell’acconciatura prescelta. Buona parte dei modelli in commercio permettono di staccare la testa circolare e sostituirla con altri tipi di spazzole.

Il rivestimento, in ceramica (il più indicato) o in altri materiali, determina la lucentezza del capello ad operazione ultimata. Infine, come nei phon e piastre per capelli, lo ionizzatore permette ai capelli di restare lucidi e privi di effetto crespo.

Vediamo i modelli di spazzola asciugacapelli più consigliati per l’acquisto.

I migliori modelli di spazzola asciugacapelli

Babyliss 2735E Beliss

Questo modello ha tutto ciò che potreste desiderare da una spazzola asciugacapelli: potenza di 1000 W, ionizzatore, rivestimento in ceramica e ben 4 accessori per l’acconciatura inclusi.

Pro: adatta anche ai capelli più corti

Prezzo consigliato: 48,37 euro

La nostra scelta: il modello più completo al miglior rapporto qualità-prezzo.

Rowenta Brush Activ Volume & Shine

Questo modello ha due impostazioni di velocità e temperatura e fornisce una piega più duratura grazie alla possibilità di utilizzare il colpo d’aria fredde. Due spazzole accessorie incluse.

Pro: setole in cashmere con olio di argan

Prezzo consigliato: 69,99 euro

Braun Satin Hair 1

Andiamo in casa Braun per il modello più economico della nostra lista. Ottimo anche sui capelli corti, si adatta anche alla frangetta. Leggera e maneggevole, questa spazzola ha 200 W di potenza e cavo girevole.

Pro: temperatura personalizzabile

Prezzo consigliato: 21,90 euro

Philips Essential Care Styler

La Philips lo propone come un vero e proprio styler per capelli. Tra le sue caratteristiche il getto d’aria fredda, il cavo girevole, tre accessori inclusi.

Pro: bochettone per il getto d’aria

Prezzo consigliato: 32,93 euro

Revlon Salon One-Step Hair

Questa spazzola Revlon ha un rivestimento in ceramica per proteggere i capelli da uno eccessivo utilizzo, due regolazioni di calore e un getto d’aria fredda. L’accessorio ovale è indicato per creare volume o arricciare le punte.

Pro: tecnologia ionica

Prezzo consigliato: 59,99 euro

Imetec Bellissima Magic Style

Chiudiamo con il modello di casa Imetec. Con un solo colpo di spazzola modelli e lisci i tuoi capelli. Non ha accessori extra, funziona con le tecnologia ionica. Rivestita in ceramica e tormalina, per una migliore distribuzione del calore.

Pro: grazie alla tecnologia Easy Grip ha una massima aderenza sul capello

Prezzo consigliato: 29,90 euro

