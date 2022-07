Capelli secchi: cause e consigli per curarli

Capelli secchi, fragili e sfibrati? Avere una capigliatura danneggiata è un problema piuttosto diffuso, che si verifica sia nelle donne che negli uomini. Tuttavia, non è fattore da sottovalutare. Non solo perché la secchezza conferisce alla chioma quel tanto odiato “effetto paglia”, ma anche perché i capelli tendono a spezzarsi facilmente.

Ma quali sono le principali cause che provocano l’increspamento dei capelli? Ve lo spieghiamo subito!

Capelli secchi: le cause

I fattori che portano a seccare il cuoio capelluto sono molteplici: possono infatti essere legati a carenze alimentari, agli squilibri ormonali, a trattamenti cosmetici errati e alla poca quantità d’acqua presente nella struttura del capello.

Ad ogni modo, questa problematica è soprattutto da attribuire a fattori ambientali cui la chioma viene esposta quotidianamente. Tra le insidie più pericolose troviamo il contatto prolungato con agenti irritanti, come il cloro contenuto nell’acqua delle piscine, l’uso di detergenti eccessivamente aggressivi, come le tinte non idonee al proprio tipo di capello, e l’intensa e prolungata irradiazione solare.

Come prevenire i capelli secchi?

Inutile negarlo: avere una chioma che tende ad incresparsi facilmente è una vera seccatura. Per nostra fortuna, esistono sul mercato diversi prodotti in grado di contrastarne l’effetto.

Dunque, per prima cosa, vi consigliamo di prestare molta attenzione alla quantità di shampoo utilizzato. Scegliete prodotti poco aggressivi e idonei alla tipologia del vostro capello.

Ad ogni modo, essendo la cute molto secca e delicata, è preferibile l’utilizzo del balsamo, perfetto per conferire alla chioma un aspetto più tonico. Inoltre, per evitare di rompere ulteriormente i capelli, spazzolateli con delicatezza utilizzando un pettine a denti morbidi.

Una volta usciti dalla doccia, ricordatevi infine di non avvicinare troppo il cuoio capelluto al phon: l’aria troppo calda, infatti, favorisce una maggiore disidratazione della capigliatura.

3 rimedi per i capelli secchi rimedi

A differenza di quanto si pensi, per contrastare la secchezza del capello non è necessario andare dal parrucchiere. Difatti, per avere una chioma sana e lucente si possono utilizzare diversi rimedi naturali, anche fatti in casa.

1) Usate impacchi naturali

I capelli secchi possono essere curati e reidratati aggiungendo alla beauty routine l’applicazione di impacchi naturali. I migliori sono a base di sostanze idratanti e nutritive, come quelli ricavati dalla mandorla o dai semi di Argania, che sono ricchi di acidi grassi e vitamine antiossidanti come la A e la E.

2) Utilizzate integratori per capelli

Qualora ci siano delle carenze nutrizionali accertate, è consigliabile adottare una dieta sana ed equilibrata, in grado di ridurre al minimo il consumo cibi grassi. Prediligete alimenti ricchi di vitamine e di sali minerali come frutta e verdura.

Se prescritto dal medico, nei casi più delicati potete accompagnare alla dieta un integratore per capelli multivitaminico per rafforzare le difese del capello.

3) Riparate i capelli durante l’esposizione al sole

D’estate, non dimenticate di difendere il cuoio capelluto dall’acqua salata del mare e dalle radiazioni solari che accentuano l’aridità del capello.

Contro i capelli secchi dopo il mare, quindi, vi consigliamo dunque di proteggere i capelli con spray e gel contenenti sostanze idratanti, come il burro di Karitè, Jojoba ed oli vegetali.

Capelli secchi: 5 prodotti per prendersene cura

Per evitare di danneggiare ulteriormente chioma e cute, è fondamentale scegliere i giusti prodotti, che si possono tranquillamente trovare sia al supermercato che online.

Vediamo di seguito i migliori articoli per capelli.

1) Kerastase shampoo Nutritive

Progettato per chiome particolarmente fragili, questo shampoo è in grado di ammorbidire e illuminare i capelli.

Grazie alla sua componente naturale ricca di lipidi, è in grado di agire in maniera delicata sul cuoio capelluto, regalando alla chioma morbidezza e nutrimento.

Kerastase- Shampoo nutrizionale per capelli secchi Il Kerastase è uno shampoo nutriente, creato specificamente per capelli secchi e sensibilizzati. 19 € su Amazon Pro L'effetto sulla chioma è persistente e duraturo.

Protegge i capelli dall'ossidazione

Garantisce un nutrimento prolungato Contro Rispetto ad altri prodotti, è leggermente più costoso

2) Botanicals – balsamo nutriente per capelli secchi

Questo balsamo nutriente districa i capelli dalla radice fino alle punte e agisce in modo efficace contro le doppie punte.

Botanicals Balsamo per capelli secchi Questo balsamo, che combina lo speciale complesso di principi attivi Botanicals con l'effetto nutriente dei fiori di zaffiro, è in grado di far diventare i capelli visibilmente più morbidi e lisci. 12 € su Amazon Pro Ottimo rapporto qualità/prezzo

Profumo delicato

Contro Nessuno

Questo prodotto, inoltre, grazie alla miscela di oli di argan e fiori di zaffiro conferisce alla capigliatura più lucentezza ed è in grado di ammorbidire il capello già dal primo lavaggio.

3) Phyto 7- Crema idratante per capelli secchi

Gli innumerevoli ingredienti naturali presenti nella crema sono in grado di idratare in profondità e di rigenerare i capelli senza appesantirli.

Phyto 7 Crema Idratante per Capelli Secchi La crema Phyto 7 è prodotto cult, che ha attraversato gli anni e continua a tramandarsi di generazione in generazione per offrire un'idratazione ottimale ai capelli. 10 € su Amazon 14 € risparmi 4 € Pro Può essere applicata tutti i giorni.

Non unge

La confezione è realizzata al 100% in materiale riciclato e riciclabile Contro Nessuno

Si può applicare il prodotto sia sui capelli umidi sia sui capelli asciutti. Tuttavia, essendo la composizione molto concentrata, vi consigliamo di utilizzare una piccola quantità.

4) R*System Sun – Olio Protettivo Solare per capelli

L’intensa irradiazione solare non sarà più un problema con il R*System Sun! Infatti, le formulazioni in olio di questo prodotto non solo favoriscono il nutrimento e l’idratazione alla capigliatura, ma agiscono come una barriera contro i raggi UV.

R*System Sun - Olio Protettivo Solare per Capelli Il R*System Sun è un prodotto perfettamente in grado di preservare la chioma dall’esposizione prolungata al sole. Grazie al suo schermo protettivo invisibile ma efficace, è ideale per i capelli naturali o colorati. 24 € su Amazon Pro Contiene ingredienti naturali

Crea un ottimo scudo contro i raggi UV

Permette di ottenere capelli lisci e morbidi dopo una rapida spazzolata. Contro Unge leggermente il capello

Per garantire un effetto duraturo ed efficace, è preferibile applicare il prodotto più volte durante la giornata soprattutto dopo bagni ed esposizione prolungata.

5) Coco & Eve Like a Virgin Hair Masque

Avendo ben 5 funzioni in una, questa maschera è in grado di idratare la capigliatura e di contristare l’effetto crespo delle doppie punte.

Il vegano Coco & Eve Like a Virgin Trattamento idratante 32 € su Amazon Pro Tratta le doppie punte

Cruelty-free, approvata PETA, 100% vegan e priva di solfiti, parabeni e ftalati.

Ravviva i capelli rovinati Contro Prodotto non economico

Maschera capelli super idratante al cocco dalla formula 5 in 1 che agisce sigillando l’idratazione della cuticola per donare lucentezza, riparando i capelli in profondità. Ripristina i capelli secchi, danneggiati da styling, levigatura, colorazione e inquinamento. Ripara in profondità i capelli, per renderli sani e lucenti. Nutre le radici in punta, per reidratare i capelli indeboliti e inariditi.

Grazie ai prodotto naturali, come i semi di lino e l’olio vergine, questo prodotto rinforza e ripara la struttura del capello, rendendolo più luminoso e leggero.