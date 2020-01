Piastre onde: classifica 2020 delle migliori piastre triferro

Prodotti per capelli

Le piastre per capelli possono avere diverse funzioni a seconda del modello, e per avere onde perfette le più indicate sono quelle triferro. DireDonna ha stilato una classifica delle migliori del 2020.

Il suo funzionamento si basa sul riscaldamento di tre tubi ad altrettante temperature diverse. Sono montati su una comoda impugnatura antiscivolo, con una chiusura di sicurezza che copre i tre tubi. Una volta azionata, i tre tubi si separano agendo in modo parallelo, arricciando la ciocca di capelli che state trattando. Maggiore è il diametro dei tubi, maggiore sarà il volume e la morbidezza delle onde.

La temperatura dei tre tubi può essere pre impostata (solitamente 160°, 180° e 200°) o regolabile nei modelli più professionale. La piastra si estende in lunghezza quindi può trattare anche ciocche molto lunghe, l’importante è che non siano troppo spesse.

Tra i look che si possono creare grazie all’azione dei tre ferri ci sono anche morbide trecce e acconciature più romantiche come quelle da sposa.

Vediamo insieme le migliori piastre triferro per onde del 2020.

Piastre triferro: le più acquistate

BaByliss C260E Easy Waves

I tre tubi hanno tre temperature differenti, il rivestimento in ceramica e titanio garantisce la massima protezione per i capelli. Indicata per onde strette, ha un cavo molto lungo e girevole.

Pro: effetto ionizzatore che rende i capelli più lucidi

Prezzo consigliato: 49,90 euro

Acquista ora

Imetec Bellissima My Pro

Passiamo a una piastra 2 in 1 con il modello di casa Imetec. Indicata per onde strette, volendo potrete ottenere anche onde più larghe, scegliendo quale lato della piastra utilizzare. Un design trendy, la sicurezza del brand e la regolazione manuale della temperatura sono solo alcuni dei suoi pregi.

Pro: la temperatura viene monitorata dal sistema Thermo Control

Prezzo consigliato: 59,90 euro

Acquista ora

La nostra scelta: adatta ad ogni vostra esigenza, grazie alla sua doppia funzione per onde strette e larghe.

Muster & Dikson Cerbero

Passiamo a un modello professionale, che ha la temperatura regolabile fino a 210°. Il fusto è ceramizzato, ottima presa e effetto finale duraturo, per un hair styling come quello del salone. Funziona con la tecnologia a ioni negativi.

Pro: cavo lungo 3 metri

Prezzo consigliato: 52,14 euro

Acquista ora

Exalta EL-216

Questa piastra professionale ha un rivestimento in ceramica tormalina. Molto potente, permette di realizzare onde morbide e voluminose. Quattro impostazioni di temperatura.

Pro: si scalda rapidamente

Prezzo consigliato: 48,95 euro

Acquista ora

BaByliss H120E Mini Triferro

Questo modello da viaggio è il più piccolo e il più economico. Rivestimento satinato in ceramica, cavo girevole, indicatore di temperatura luminoso. Ideale per onde strette, ha un’ottima protezione grazie alla punta isolante.

Pro: la più maneggevole, entra in borsa

Prezzo consigliato: 19,99 euro

Acquista ora