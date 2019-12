Piastre Remington sotto ai 50€: i modelli migliori

Remington è uno dei brand leader nel settore dei prodotti per capelli, per questo abbiamo deciso di presentarvi i migliori modelli di piastre sotto ai 50 euro. Una delle prerogative del marchio è il liscio perfetto, garantito da varie tecnologie, tra le quali quella ionica, che riduce l’effetto crespo.

Le piastre si differenziano poi per tipo di capelli, tra le più strette adatte a quelli corti o alle frangette e quelle più larghe, a più piastre in ceramica, per il capello folto e voluminoso.

Il loro design accattivante, il ricorso alle ultime tecnologie, la prerogativa di un capello luminoso e mai sfibrato, tutte caratteristiche che fanno essere le piastre Remington tra le più acquistate sul mercato.

I prezzi, molto conveniente, le rendono concorrenziali, ma vediamo insieme i migliori modelli con un budget massimo di 50 euro.

Migliori piastre Remington a medio costo

Remington Pearl

Il primo modello è una piastra lisciante, con funzione Turbo Boost per raggiungere subito la velocità desiderata. Il blocco automatico evita cambi accidentali che potrebbero danneggiare il capello. Le sue piastre più strette, lunghe e oscillanti sono indicate anche per capelli corti o frangette. Rivestimento in ceramica.

Pro: custodia resistente al calore

Prezzo consigliato: 43,45 euro

Acquista ora

Remington Sleek&Curl

Questo modello è indicato per lisciare ma anche per ottenere un effetto boccoli e onde. Consigliato su piccole ciocche, ha piastre strette, che funzionano meglio grazie alla concentrazione della ceramica. Scorre in maniera più agevole sui capelli. Riscaldamento immediato in 15 secondi.

Pro: blocco delle piastre

Prezzo consigliato: 24,00 euro

Acquista ora

Remington Pro-Ceramic Extra

A differenza dei modelli precedenti, abbiamo delle piastre molto larghe, indicate per lunghe chiome. Le piastre oscillanti permettono una pressione uniforme sui capelli. La temperatura varia dai 150° ai 230°.

Pro: il rivestimento in ceramica Ultra garantisce risultati più lisci

Prezzo consigliato: 28,99 euro

Acquista ora

Remington Keratin Therapy Pro

Il modello di cui vi parliamo adesso rinforza e dona lucentezza ai vostri capelli grazie al trattamento alla cheratina con la quale sono rivestite le piastre. Piastre oscillanti e display LCD.

Pro: cinque impostazioni di temperatura

Prezzo consigliato: 36,33 euro

Acquista ora

Remington Wet 2 Straight

Questo modello ha una piastra più larga adatta a capelli folti. Indicata per capelli bagnati perché stira e asciuga con un unico movimento. Dieci impostazioni di temperatura.

Pro: voltaggio universale e cavo girevole

Prezzo consigliato: 43,40 euro

Acquista ora

Remington Ceramic 215

Se cercate una piastra piccola, compatta e economica questo è il modello che fa al caso vostro. Piastre in ceramica, riscaldamento automatico in 30 secondi, impostazione sui 215°.

Pro: indicatore di raggiungimento della temperatura

Prezzo consigliato: 12,80 euro

Acquista ora

Remington Pro-Sleek & Curl

Chiudiamo con il modello più professionale della lista. Grazie ai lati smussati puoi ottenere look sempre differenti, sia stirando che arricciando i capelli. Funzione Boos, temperatura regolabile, spegnimento automatico dopo 60 minuti.

Pro: la più professionale

Prezzo consigliato: 49,99 euro

Acquista ora

La nostra scelta: i migliori risultati si possono ottenere con questo modello che include tecnologie e vantaggi di altri elencati in precedenza.